Emma Watson: "La igualdad de género también es problema de ustedes"

Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, en un evento de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York

El "feminismo" como otros conceptos de los que se hablan sin realmente saber a profundidad, se han mal interpretado. Ya que hoy en día gracias a un discurso expuesto ante delegados de las Naciones Unidas, y que vio por curiosidad ella tuvo la oportunidad de reflexionar y replantearse el verdadero significado e impacto de esta palabra que causa tanta indignación para algunos hombres.

Watson considera que llevar las cosas al extremo es "contraproducente"

En el discurso llevado a cabo hace 6 años se habla de como el "feminismo" no es otra cosa más que la igualdad de género, es decir tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas responsabilidades; ya que ella cree firmemente que ambos sexos tenemos la misma capacidad. No se trata de quién es mejor, de quién es mas fuerte, de quién puede hacer más cosas, o de quién las puede hacer más rápido, NO ES UNA LUCHA DE SEXOS.

En otras palabras, Emma considera que la lucha es acerca de dejar de pensar de la misma manera en la que se pensaba hace mil años.

A pesar de haber pasado más de cinco años del impactante discurso, hoy en día sigue siendo motivación y esperanza para los que se siguen uniendo a la lucha.