"El virus no existe", así fue la manifestación en Madrid por "La resistencia"

Miles de personas se aferran a la idea de que la emergencia sanitaria mundial, se trata de una farsa de las "élites" alrededor del globo, con el propósito de posicionar un Nuevo Orden Mundial que traiga consigo una dictadura internacional.

Como supuestos líderes de esta teoría, se hallarían a millonarios como Bill Gates, que buscan generar abundante economía con este montaje.

El día de ayer, a las 18 horas, cientos de ciudadanos se manifestaron defendiendo por "la resistencia", en la plaza Colón, ubicada en Madrid.

En el evento en mención, los civiles portaban pancartas con leyendas como "no a la vacuna obligatoria de covid", "no a la 5G", "No mascarilla", "Tenemos derecho a vivir".

Quienes acudieron a protestar, no respetaban ningún tipo de distancia, algunos no utilizaban cubrebocas y mucho menos se les vio aplicándose gel antibacterial o algún tipo de preocupación, sino todo lo contrario.