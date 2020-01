El servicio del trolley será gratis durante esta última noche de 2019

Además la aplicación de Lyft dará un descuento del 20%

SAN DIEGO, CAL.- El Sistema Metropolitano de Tránsito (MTS) de San Diego indica que este martes 31 de diciembre el servicio de líneas del trolley y las rutas de autobús serán totalmente gratis a partir de las 06:00 PM, esto en busca de la seguridad de los pasajeros en las víspera de Año Nuevo.

Las 3 líneas del trolley operarán hasta las 02:00 AM, por ejemplo la línea que parte de San Ysidro tendrá salidas a las 12:21 AM, 1:03 AM y 2:03 AM. Si quieres conocer todos los horarios, consulta aquí.

Por otra parte, la aplicación de Lyft otorgará un 20% de descuento a los usuarios que utilicen el servicio a partir de las 06:00 PM de este martes hasta las 03:45 AM de este miércoles 1 de enero. Será valido solamente para destinos que inicien o terminen en una estación de MTS, si quieres aprovechar esta oportunidad utiliza el código MTSNYE19 en la app.

Con información obtenida en The San Diego Union-Tribune.