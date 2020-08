El oro se va a máximos históricos, pero todavía hay margen para entrar en ETFs

El oro marca máximos históricos al cierre de julio, pero eso no es suficiente para cortar con su tendencia alcista. Los expertos apuntan que tiene margen de subida y elevan sus previsiones para los próximos meses en el entorno de los 2.000 dólares. Por lo tanto, cada día que pasa estaríamos perdiendo una oportunidad de invertir en oro.

Es verdad que el metal dorado ha estado fuera de las carteras una larga temporada, pero no ha perdido su brillo y siempre vuelve. Mira si no la evolución de los ETF sobre el oro. Lo importante para que puedas sacar partido de lo que le queda de revalorización es que elijas bien el instrumento financiero con el que invertir. Sí, porque lo de comprar oro físico para guardarlo en casa o pagando un sobrecosto por una joya no es rentable.

Hoy, con los ETFs y los CFDs comprar oro es fácil, rápido y económico. Otra cosa es que tu bróker online te lo permita, o se limite a ofrecerte comprar y vender acciones tradicionales en tu mercado local. De ser así, antes de seguir leyendo, conviene que te busques un buen broker online porque eso sí que te está haciendo perder dinero, y no la revalorización del oro.

Además, recuerda siempre que un buen bróker online te explicará cómo funcionan los productos financieros a tu disposición y los costes asociados a la operativa con ellos. Los ETFs son muy sencillos, pero ofrecen otro tipo de operativas más sofisticadas que sólo te proporcionará el mejor bróker online y que deberás utilizar cuando realmente sepas manejarlos.

La debilidad del dólar impulsa el oro

Para que entiendas qué está moviendo el precio del oro al alza hoy y qué va a mover su precio por encima de los niveles actuales, que ya decimos que son máximos históricos, debes mirar el dólar estadounidense. El índice sobre el US dólar sufrió cinco descensos consecutivos la semana pasada y el billete verde apunta en julio a su peor evolución mensual desde enero de 2018.

Tras esta caída se encuentran las medidas de estímulo de la Unión Europea (UE) que han aumentado la confianza en la sostenibilidad de la unión y en la de la moneda única. Dada la situación, los expertos esperan que la debilidad del dólar persista todo lo que queda de año, ante la relajación monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense, un menor interés en los diferenciales de tipos y la incertidumbre política a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones presidenciales estadounidenses (noviembre).

Para muchos expertos, los que más se beneficiarán de esta debilidad del billete verde serán los ETFs sobre la libra y los ETFs sobre el oro. En el caso de la libra, la ventaja vendrá por el lado de que habrá acuerdo en otoño con la UE sobre el Brexit y una mejora económica en Gran Bretaña que impulsarán la divisa británica contra el dólar estadounidense.