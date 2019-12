El lado oscuro de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO., diciembre 14.- Fuera de sus costumbres muy añejas, Qatar tiene otro lado malo.

Vastas son las historias acerca de los abusos a los trabajadores en ese país asiático, tanto que se habla de que los estadios y ciudades construidos para el Mundial de 2022, han sido sobre el abuso, sacrificio y sangre de muchas personas.

Todo esto ha sido denunciado durante años por diversos tribunales internacionales. La FIFA misma ha sido criticada por no presionar para que esto pare. Porque parece que no se ha detenido.

SUELDO

La mayoría de los trabajadores en Qatar son inmigrantes a los que se les paga lo mínimo. Según reportes de Amnistía Internacional, el salario mensual de los obreros roza apenas los 200 euros mensuales, alrededor de 4 mil 200 pesos.

PASAPORTE

Los trabajadores son tratados como esclavos. Tan es así que a muchos se les quita el pasaporte para no poder salir del país y escaparse, o simplemente para cambiar de trabajo.

AMENAZAS

Además están las amenazas de denunciar la situación migratoria, en caso de que se quejen de malos tratos o falta de pago.

PAGO POR TRABAJAR

Para conseguir un empleo en Qatar hay que acudir a una agencia de contrataciones la cual atrae a los clientes con falsas promesas. Además hay que pagar alrededor de 500 euros, 10 mil pesos, por los servicios.

