El fotógrafo de AF¨P Yasuyoshi Chiba gana el prestigioso World Press Photo del año 2020

La imagen " Straight Voice " de Yasuyoshi Chiba, votada mejor foto del año por el jurado del World Press Photo, muestra a un joven iluminado por la luz de los teléfonos móviles, recitando un poema en medio de manifestantes que exigen un régimen civil en Jartum, Sudán.

Esta foto también ganó el primer lugar en la categoría "Noticias generales - Singles ".

Para Yasuyoshi Chiba "este es el premio más prestigioso en el mundo del fotoperiodismo profesional, estoy encantado de ser uno de los fotógrafos premiados. También estoy muy feliz de apoyar a los sudaneses que luchan por una democracia real. La imagen refleja la pasión que estos manifestantes tienen en ellos. Sentí que era parte de eso. He sido testigo de la voluntad inquebrantable de la gente, que no puede ser extinguida por la violencia. Me alegro de haber estado allí ese día, porque fue una casualidad. Esta foto es el resultado del trabajo de todo nuestro equipo. Sudán es un lugar difícil de cubrir y sin la ayuda de la oficina de AFP, no podría haber hecho este trabajo".

Fotógrafo japonés con sede en Nairobi, Yasuyoshi Chiba estudió fotografía y holografía en Tokio. Comenzó su carrera en el diario Asahi Shibum y se convirtió en fotógrafo independiente cuando se mudó a Kenia en 2007, donde colaboró con AFP durante la violencia postelectoral en el país. En 2011, fue contratado por AFP y trabaja en Sao Paulo, luego en Rio en 2013. Luego continua su trabajo en Nairobi desde 2016.

"AFP se enorgullece de haber ganado nuevamente este prestigioso premio. El notable trabajo de Chiba es un prueba de su talento, coraje, trabajo duro y profesionalismo. Este premio demuestra el compromiso continuo de AFP para cubrir historias en lugares difíciles como Sudán y rinde homenaje a nuestra incomparable red de fotógrafos en África. También estamos muy orgullosos de que el jurado eligió reconocer la excelencia de nuestros informes sobre los problemas en Hong Kong, así como nuestra cobertura del deporte y el medio ambiente ", dijo Phil Chetwynd, Director de la Información de AFP .

"Estamos encantados con esta recompensa para Chiba. Este premio es aún más significativo ya que es el segundo " World Press Photo of the Year " ganado por AFP en tres años, después de la premiación de Ronaldo Schemidt en 2018 por su fotografía de un manifestante transformado en antorcha humana durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en Venezuela ", dijo Marielle Eudes, Directora de fotografía de la AFP. "Felicito a Chiba, que siempre tiene un enfoque muy humano en su trabajo, así como a nuestros otros tres fotógrafos ganadores este año. Estas son distinciones fantásticas que premian un enfoque anclado en el terreno a lo largo del tiempo, y que subraya la calidad del trabajo realizado por todos nuestros fotógrafos de todo el mundo ", concluyó.

Esta edición también distinguió a otros tres fotógrafos de AFP.

Nicolas Asfouri, basado en Beijing, recibe el primer premio en la categoría " General News – Stories " por su serie de imágenes llamadas " Hong Kong Unrest " realizadas durante las protestas en favor de la democracia en Hong Kong. Sus fotos también fueron nominadas en una nueva categoría presentada este año "World Press Photo Story of the Year". Su trabajo en Hong Kong ya ha sido reconocido este año con el Premio a la Excelencia en la categoría "General News" del Pictures of the Year 2020.

La foto "Bushfire Evacuation Center " de Sean Davey que inmortaliza a una niña con una máscara jugando con sus amigos en un centro de recepción en Australia, en medio de violentos incendios forestales, obtuvo un segundo lugar en la categoría " Contemporary issues – Singles ". Basado en Australia, donde su trabajo se exhibe regularmente, Sean Davey tiene más de 20 años de experiencia cubriendo las noticias del país.

Finalmente, Oli Scarff recibe el 3er lugar en la categoría " Sports – Singles". Su instantánea " Liverpool Champions League Victory Parade" muestra una marea de seguidores de Liverpool marchando por las calles de la ciudad después de su victoria sobre el Tottenham Hotspur en la final de la Liga de Campeones. Basado cerca de Manchester, Oli Scarff, ya fue galardonado en 2018 en esta misma categoría.