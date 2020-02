El famoso cantante de ópera Plácido Domingo ofrece disculpas tras conductas obscenas

Tras las denuncias hechas al tenor Plácido Domingo, por abuso de poder

Durante la noche del lunes, el Gremio Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA), en una rueda de prensa emitida por "The Associated Press", que el tenor Plácido Domingo había acosado sexualmente a mujeres durante el periodo que ocupó el cargo de la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles.









Esta mañana por parte de una agencia de noticias se dio a conocer la investigación realizada por el gremio, señalando que Domingo tenía "un patrón de conductas sexuales inapropiadas así como abuso de poder", dicho esto último cuando ocupaba el cargo anteriormente citado.









Plácido Domingo ofrece sus disculpas aceptando la responsabilidad de sus acciones, comprometiéndose a realizar un cambio positivo, asegurando que tras las denuncias emitidas meses atrás, "Me he tomado el tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas míos han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar, y quiero que sepan que realmente lamento el daño que les causé", esto último dicho, para un comunicado de prensa para The Angel Times.









Se destaca que desde Agosto de 2019 otro número de mujeres alzó la voz en contra de los actos perpetrados por Domingo, lo cual causó represalias en el mundo del espectáculo no solo siendo cancelado por otras casas de ópera para futuras presentaciones, también renunciando por cuenta propia otras presentaciones.