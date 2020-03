Doctora en NY señala que no cuentan con suministros suficientes para emergencias por COVID-19

El hospital Elmhurst en Queens, Nueva York, es el centro de la crisis por el coronavirus en la ciudad.

Tijuana.- La pandemia del Covid-19 ha dejado entre ver las precariedad del sector de salud de diferentes países, su nivel de atención y eficiencia con la que pueden atender un problema de salud mundial.

"En este hospital murieron 13 personas con covid-19 en un lapso de 24 horas. "No cuento con el apoyo que necesito, ni siquiera los materiales que requiero para cuidar físicamente de mis pacientes, y esto es Estados Unidos y se supone que somos un país de primer mundo", dijo la doctora Colleen Smith al diario The New York Times.

Hasta el momento no hay otra declaración que refuerce dichas palabras. Sin embargo, a los habitantes les ha causado consternación por saber cual es la situación en los hospitales.