Disneyland Shanghái abrió hoy sus puertas nuevamente a los visitantes

Sin saludos cercanos con Mickey Mouse, así como menos del 30% de su aforo y cambios en su forma de operación, a partir de este lunes abrió de nueva cuenta Disneyland Shanghai.

Después de pasar aproximadamente tres meses cerrado por la pandemia causada por el Covid-19, las instalaciones del parque de diversiones volverán a recibir público, si bien no en su máxima capacidad de 80 mil personas, debido a las restricciones gubernamentales, sí aspira a una cifra menor a 24 mil visitantes por día, lo que representa menos del 30%, explicó Andrew Bolstein, senior vice president of operations de Disney.

Para mantener el distanciamiento social, Bolstein detalló que se han puesto marcas en el piso que hagan que las personas eviten estar muy cerca y que podrán encontrarse desde la entrada, en el área de comida y en atracciones como los botes, donde sólo subirá un número limitado de personas.

Además, el personal del parque será el encargado de recordarles a los visitantes que mantengan estas medidas al portar carteles visuales con las instrucciones.

"Con el fin de mantener un distanciamiento social seguro para nuestros personajes, no tendremos un encuentro cercano y saludos, pero aún queremos que nuestros invitados tengan la oportunidad de ver a nuestros amigos favoritos de Disney y tener la oportunidad de tomarles fotos", dijo Bolstein en un tour de prensa, donde como primera medida se tomó la temperatura de los asistentes.

Según explicó el portal "Hollywood Reporter", aunque no habrá saludos, una pequeña procesión de carrozas saldrá durante todo el día para sorprender a los invitados.

Las entradas al parque para los próximos días salieron a la venta el pasado jueves y se vendieron de inmediato. De acuerdo con Bolstein, tener un menor aforo podría permitir que el público pueda ver casi todo lo que quiera dentro de sus instalaciones.

MÁS SOBRE Internacional