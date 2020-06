Disneyland rediseñará la atracción "Splash Mountain"

El motivo de este cambio es debido a aparentes connotaciones racistas

Estados Unidos. - Disneyland ha sido mundial mente conocida por sus juegos temáticos y atracciones basadas en los personajes de las películas de Disney, a lo cual muchos de conceptos pueden ser curiosos, este es el caso de Splash Mountain.

La atracción en sí consiste en un paseo en un cause, sin embargo a pesar de ser a primera vista algo inofensivo, la atracción se basa en una canción perteneciente a una película llamada "Song of the South" ("La canción del sur" en español), la cual ha sido criticada por tener connotaciones racistas hacia las personas afroamericanas.

A lo cual decidieron cambiar la temática de la atracción por algo más incluyente, esto ultimo utilizando como inspiración la película de "La Princesa y el Sapo" estrenada en 2009, en la cual Disney había incluido dentro de sus princesas a una chica afroamericana y por el mensaje que la película transmite sobre empoderamiento femenino.

Esto ultimo publicado dentro de la página Disney Parks Blog, el cual si quieren leerlo pueden pulsar aquí.