Dejará Snapchat de promocionar la cuenta de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO. - La cuenta verificada de Snapchat del presidente Donald Trump ya no se promocionará dentro de la aplicación después de que los ejecutivos concluyeron que sus tuits durante el fin de semana promovieron la violencia, dijo la compañía.

Su cuenta, RealDonaldTrump, permanecerá en la plataforma y seguirá apareciendo en los resultados de búsqueda. Pero ya no aparecerá en la pestaña Descubrir de la aplicación, que promueve editores de noticias, funcionarios electos, celebridades e influencers.

"Actualmente no estamos promocionando el contenido del presidente en la plataforma Discover de Snapchat", dijo la compañía en un comunicado. "No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Discover. La violencia racial y la injusticia no tienen cabida en nuestra sociedad y nos unimos a todos los que buscan la paz, el amor, la igualdad y la justicia en Estados Unidos".

La decisión de Snap se produce en medio de un creciente furor en torno a los tuits que el presidente publicó durante el fin de semana en reacción a las protestas pacíficas de los asesinatos de la policía de George Floyd y otros estadounidenses negros.

Dichos tuits, amenazaban a los manifestantes con "los perros más viciosos y las armas siniestras que he visto".

La campaña de Trump es bastante activa en Snapchat y gasta una cantidad significativa en publicidad en la aplicación. Los anuncios no se verán afectados por la decisión de Snap y el contenido de Trump seguirá apareciendo para los suscriptores, así como para aquellos que lo buscan. Pero Snap ya no proporcionará a la cuenta de Trump "promoción gratuita" al permitir que aparezca orgánicamente en la sección "Para ti" de Discover.

Twitter colocó algunos de los tuits de Trump detrás de pantallas de advertencia por "glorificar la violencia". Los tuits también se publicaron en Facebook, lo que provocó una huelga virtual de hasta 400 empleados el lunes.

Snap siempre ha intentado diferenciarse de Facebook y Twitter en la forma en que aborda el contenido en su plataforma. La compañía selecciona en gran medida lo que aparece en la sección Descubrir de su aplicación. Snap también verifica los anuncios políticos, a diferencia de Facebook. La medida se produce después de que la compañía publicó un memorando del CEO Evan Spiegel en toda la compañía, en el que pidió una Comisión de Reparaciones y pareció condenar la retórica de Trump, aunque no mencionó al presidente por su nombre.