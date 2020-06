Critica Landau cambio de reglas en México

Para el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, "no hay nada peor que cambiar las reglas del juego", por lo que a empresarios estadounidenses les dijo que no es un momento oportuno para invertir en territorio mexicano.

Aunque señaló que todos los países son soberanos y tienen el derecho de cambiar sus políticas económicas, consideró que hacer modificaciones "en varios sectores" puede tener efectos negativos.

"Mi trabajo como embajador es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y, francamente, tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México, sí se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera, en varios sectores hemos visto cosas preocupantes.

"México es un país soberano, como lo somos nosotros y cualquier país tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero esos cambios pueden tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión", dijo el embajador en una videoconferencia organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

No obstante, más tarde a través de su cuenta de Twitter negó haber hecho esas declaraciones y agregó que los inversionistas buscan certidumbre, algo que no se logra si cambian las reglas del juego.

En la videoconferencia, el diplomático afirmó que "es un momento dorado para México para atraer inversión extranjera, espero que no lo desperdicien, porque para mí sería una tragedia histórica perder esa oportunidad".

Hace apenas una semana México dejó la lista de los 25 países más atractivos para invertir elaborada por la firma Kearney, en tanto que en la encuesta entre especialistas económicos del sector privado hecha por el Banco de México, 92% consideró que el entorno económico actual hace que haya un "mal momento" para invertir.

En esta administración se frenaron las rondas de licitación de bloques para exploración de petróleo, la CFE renegoció contratos de gas natural, y el gobierno canceló la construcción de la fábrica de Constellation Brands en Mexicali, además de que se detuvieron las pruebas de las plantas de energías limpias pendientes de entrar en operación.

Asimismo, la nueva política del Sistema Eléctrico Nacional que emitió la Secretaría de Energía da prioridad a las plantas de generación basadas en combustibles fósiles, lo que llevó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a iniciar una controversia constitucional contra el gobierno federal.

Refinadores piden ayuda a Trump. Los refinadores estadounidenses agrupados en la American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) mostraron preocupación por las acciones recientes tomadas por el gobierno mexicano, que no sólo restringen las inversiones actuales y futuras de empresas del país vecino en el mercado energético, sino que amenazan el éxito del tratado trilateral con México y Canadá.

A través de una carta, el presidente y CEO del organismo, Chet M. Thompson, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su atención sobre una creciente preocupación con respecto al tratamiento que están recibiendo las empresas en México.

En la misiva, con fecha del 23 de junio, argumentan que perciben medidas como el retraso en permisos para desarrollar infraestructura, cancelar importaciones, crear vacíos y exenciones en regulaciones que favorecen a Pemex.

Estas acciones, añade, amenazan no sólo las inversiones que han realizado las empresas estadounidenses, sino también ingresos futuros y empleos estadounidenses.

Incluso, preguntan al mandatario estadounidense "si tales acciones son permisibles bajo la ley mexicana y las obligaciones de esa nación bajo el nuevo tratado comercial USMCA (T-MEC)".

MÁS SOBRE Internacional