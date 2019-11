Critica gobierno boliviano la gestión de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16.- El gobierno proclamado boliviano criticó en La Paz a la administración de México de Andrés Manuel López Obrador, por la actividad política y el trato hacia el exmandatario Evo Morales, en una jornada en la que se distanció de Venezuela y Cuba, y se retiró de los bloques de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Alianza Bolivariana (Alba).



Además, se informó que cinco personas murieron, al parecer manifestantes de grupos cocaleros, y 22 resultaron heridas durante disturbios este viernes cerca de la ciudad boliviana de Cochabamba, donde hubo graves choques contra la policía y las fuerzas armadas.



En conferencia de prensa, la nueva canciller, Karen Longaric, afirmó: "Sorprende la intrusión del gobierno de López Obrador de permitir a Evo Morales usar el territorio mexicano como espacio de operaciones", reportaron agencias internacionales y el diario argentino La Nación. Desde que el exgobernante llegó a México ha realizado declaraciones políticas, lo que criticó la gestión de la presidenta proclamada Jeanine Áñez.



Longaric Rodríguez pidió revisar la política mexicana, puesto que por la actividad del expresidente podría incurrir en intromisión de los asuntos bolivianos.



No obstante, el jueves pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó: "No se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados".



La nueva canciller boliviana también anunció este viernes la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la Unasur y del Alba, así como la salida de la brigada médica cubana del país.