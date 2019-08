Crímenes de odio no tienen lugar en una democracia: John Creamer

Menciono que estos hechos conmocionan y tocan fibras

CIUDAD DE MÉXICO.- El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Creamer, señaló que los crímenes de odio no tienen lugar en una democracia, pero sobre todo, conmocionan, porque tocan la fibra de la hermandad.

Informó que debido a los hechos ocurridos en El Paso, Texas, el sábado pasado, la Embajada y los Consulados estadounidenses izaran a media asta la bandera.

"Lo más difícil de mi trabajo son momentos como éste, en los que el dolor no reconoce nacionalidades y a la violencia no se le encuentra sentido. En la Embajada y todos los Consulados, la bandera izará a media asta en solidaridad. No podemos cambiar lo ocurrido, pero buscaremos justicia para las víctimas por todas las vías legales disponibles.

"Con la llegada del próximo embajador, Christopher Landau, se continuará fortaleciendo el vínculo entre ambos países", sostuvo en un comunicado.

Creamer dijo que los hechos ocurridos en Texas pusieron a prueba la resiliencia en las comunidades mexico-americanas, porque "somos amigos, vecinos y también en muchas ocasiones familia".

"Este crimen de odio me conmociona particularmente porque tocó la fibra de nuestra hermandad. Ciudad Juárez y El Paso son prácticamente ciudades hermanas, donde nuestros ciudadanos conviven pacíficamente todos los días. Cuando escuché esto no pude evitar pensar en nuestros colegas del Consulado y en todas las personas afectadas por esta tragedia", expresó.