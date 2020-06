Crea confusión aviso falso de “reapertura de puentes internacionales" el 22 de junio

Un aviso falso que circula en redes sociales sobre “reapertura de los puentes internacionales” genera confusión entre personas que desean cruzar la frontera hacia Estados Unidos.



El aviso toma la imagen del Departamento de Seguridad Interior (HSD) pero abajo dice con un tipo distinto de letra “reapertura de los puentes internacionales”.

Los únicos puentes en la frontera comunican desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua con el estado de Texas, pero esos puentes nunca fueron cerrados, así que no podrían “reabrirse”.

La actual restricción a viajes no esenciales, por otra parte, termina el 22 de junio y, si las autoridades de México y Estados Unidos no amplían el plazo, las personas que desean cruzar la frontera por motivos “no esenciales” podrán hacerlo desde el día 23 de junio.

Aquí reproducimos los motivos por los que las personas pueden cruzar la frontera, tenga o no visa. Las autoridades revisan el motivo para cruzar, no que tengan visa. La versión de que las personas con visa no pueden cruzar es imprecisa y parece hacer surgido en redes sociales.

El HSD nunca dijo que no pueden cruzar con visa, sino que está restringido el paso a cruces no esenciales.

Podrían cruzar incluso con visa las personas que demuestren que es por urgencia, por seguir un tratamiento médico, por motivos educativos y otros “esenciales” ya sea que tengan visa o no.

El siguiente recuadro puede ayudar a aclarar quienes pueden cruzar en este lapso de restricciones.