Ciudadanos retienen a 8 empleados por "instalar antena 5G para esparcir coronavirus"

Ocho empleados laborando en reparar una antena de telecomunicaciones, fueron retenidos por ciudadanos de Perú, quienes pensaron que los trabajadores se encontraban instalando una antena tecnología 5G con el objetivo de transmitir Covid-19.

Esta creencia nace de la desinformación que circula en distintos medios, pues los pobladores tenían un pensamiento arraigado de que el propósito de las antenas en mención era dispersar el coronavirus.

Acorde con la información expuesta por la agencia AFP, retomada por medios locales, el hecho sucedió erl miércoles anterior, cuando los empleados de la empresa Gilat, Perú, arribaron a la comunidad Huachhua Chopcca, para arreglar un nodo averiado en una de las antenas del lugar, ya que su conectividad estaba presentando fallas.

Los civiles, al percatarse de que los trabajadores estaban ahí, creyeron que estaba instalando una antena 5G para contagiar el virus que ocasionó la epidemia, lo que los motivó a retener a los empleados después de que ellos no accedieron a remover las antenas como se les había exigido.

El vocero de Gilat Perú, Arieh Rohrstoc, garantizó el viernes anterior que no había ninguna clase de comunicación con ellos. "Fueron retenidos cuando trataron de salir y no tenemos comunicaciones con ellos desde el miércoles por la noche. Piensan en forma errónea que el COVID se transmite por ondas de radio; nuestra tecnología es inalámbrica y el virus no se puede transmitir por ondas electromagnéticas", compartió.

Después de la situación, los ocho empleados quedaron en libertad el día sábado, asegura la policía local.

El oficial de la comisaría de Hancavelica, Leni Palacios, señaló a AFP que todos los trabajadores habían sido puestos en libertad luego de una reunión entre pobladores y autoridades.

Las autoridades del Ministerio informaron que reforzarán el diálogo con múltiples comunidades con el objetivo de otorgarles información en su totalidad, necesaria para evitar que pongan su credibilidad en teorías como la de la supuesta relación entre la tecnología 5G y el covid-19.