Chef Mikel Alonso conmemora el día mundial del chocolate con un original platillo

Se dice que el chocolate es uno de los grandes placeres de la vida, tanto que tiene fama mundial y no solo por su delicioso sabor, sino porque también ofrece propiedades beneficiosas para la salud por su componente principal: el cacao.

Es por ello que el 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Chocolate, el cual comenzó a celebrarse en esta fecha a partir del año 2010, cuando la Academia del Chocolate y la Confitería en Francia llegó a un acuerdo con la Organización Internacional de los Productores de Cacao para celebrar el Día Mundial de este grano.

Y es que el chocolate es uno de los mejores regalos que México pudo aportar al mundo, pues su consumo es parte importante de nuestra historia desde tiempos prehispánicos. Por eso, el chef Mikel Alonso, embajador de Monogram, la línea de cocinas de lujo de mabe, comparte, en el marco del Día Mundial del Chocolate, la una receta de un platillo distintivo de su estilo de alta cocina y al que integra de una manera peculiar este ingrediente: aguachile de trucha y camarón de pesca sustentable al aroma de chiles y cacao, para resaltar el sabor con este delicioso componente.

"El chocolate me encanta y el poder crear un platillo en específico para conmemorar esta fecha fue un reto. Gracias a mi cocina Monogram he podido experimentar nuevos y deliciosos platillos con este delicioso ingrediente. Me inspiré en los aromas y el característico sabor que el chocolate, en especial el de Culto Cacao, podría aportar a los mariscos y el resultado es un platillo único que espero que si deciden prepararlo, les guste tanto como a mí", comentó Mikel Alonso, chef embajador de Monogram.

AGUACHILE DE TRUCHA Y CAMARÓN DE PESCA SUSTENTABLE AL AROMA DE CHILES Y CACAO

Estufa: MONOGRAM

Para el aguachile negro de chiles y cacao

Ingredientes

? 250 gr de pimiento verde

? 120 gr de tomate verde

? 150 gr de jugo de lima

? 80 gr de jugo de limón

? 100 gr de tinta de calamar

Hierbas de olor

? 30 gr de cilantro

? 20 gr de epazote

Aromáticos

? 5 gr de ceniza de chipotle meco

? 5 gr de ceniza de cebolla

? 5 pz de pimienta gorda

? 5 gr de polvo de hoja de aguacate

? 2 gr de sal gruesa

Preparación

Asar el pimiento verde en la hornilla de tu estufa Monogram hasta quemarlo. Ponerlo a sudar tapado fuera del fuego durante 5 minutos y pelarlo. Reservar.

Asar los tomates verdes en un comal hasta que estén tatemados. Reservar.

Triturar todos los ingredientes en la licuadora hasta que quede una consistencia fina. Pasar por un colador fino. Sazonar con sal al gusto y reservar.

Para la gelatina de zanahoria y yuzu

Ingredientes

? 300 gr de puré de zanahoria

? 40 gr de yuzu

? 70 gr de agua

Aromáticos

? Rajas de chile manzano

Gelificante

? 4.92 gr de agar agar

Preparación

Poner a hervir el puré de zanahoria con el agua. Cuando hierva, agregar el yuzu y enseguida el agar agar, espolvoreando por encima. Mezclar con un globo sin dejar de mover hasta que se gelifique en conjunto. Colar la mezcla y reservar en el refrigerador hasta el momento del montaje. A la hora de montar, cortar en cuadrados la gelatina de zanahoria y yuzu.

Para la trucha en gravlax de café y cacao

Ingredientes

? 120 gr de lomo de Trucha Nemi de Zitácuaro (trucha de pesca sustentable)

Gravlax

? 150 gr de azúcar

? 150 gr de sal fina

Aromáticos

? Ralladura de media naranja valenciana

? Jugo de media naranja

? 5 gr de café en grano

? 10 gr de semilla de cacao tostada (nibs) de Culto Cacao

? 2 gr de canela en polvo

? 2 gr de pimienta negra molida

? 2 gr de clavo en polvo

? 2 gr de fenogreco en polvo

Preparación

Mezclar el azúcar y la sal en un recipiente. Mezclar los aromáticos en otro recipiente y untarlos en el lomo de trucha.

Colocar la mitad de la mezcla del azúcar y la sal en el fondo de una charola. Colcar encima el lomo de trucha aromatizada y cubrir con el resto del azúcar y la sal.

Dejar marinar durante 30 minutos. Retirar, lavar, secar y cortar en cuadros.

Para los camarones del Pacífico en aguachile

Ingredientes

? 250 gr de camarones del Pacífico

? 100 ml de jugo de limón verde

? 2 pz de limón quemado

? 2 gr de orégano en polvo

? 5 gr de sal gruesa

Preparación

Colocar los camarones en un bowl y agregarles el jugo de limón. Agregar el orégano en polvo, la sal y rallar el limón quemado. Dejar marinar por espacio de 10 minutos.

Para los camarones del Pacífico salteados en manteca de cacao

Ingredientes

? 200 gr de camarones del Pacífico

? 60 gr de aceite vegetal

? 80 gr de manteca de cacao

? Ralladura de 1 naranja valenciana

? 50 ml de vinagre de manzana

? 5 gr de sal gruesa

Preparación

Derretir la manteca de cacao con el aceite vegetal y colocar los camarones. Es importante que no se queme la manteca, sino que aromatice los camarones mientras se cuecen poco a poco. Una vez que se consiga el punto indicado, agregar un poco de ralladura de naranja y el vinagre de manzana. Sazonar con sal al gusto y reservar.

Para la decoración

Ingredientes

? Aguacate entero en cubos

? Caviar tobiko

? Caviar de cebolla encurtida

? Verdolaga

? Mayonesa de aceite de camarón

? Rajas de chile manzano

? Migas de pan frito

? Cobertura de chocolate 70% de Culto Cacao (rallado)