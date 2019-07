Cerrar fronteras no sirve: director general de Migración Colombia

Niega que Colombia sea culpable de la crisis en las fronteras terrestres mexicanas.

SAN JOSÉ, Costa Rica, julio 3 (EL UNIVERSAL).- El director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, advierte que la opción de "cerrar fronteras" para enfrentar las crisis migratorias que existen en América Latina, como el éxodo de venezolanos al exterior y las corrientes de centroamericanos, cubanos, haitianos, africanos y asiáticos que atiborran los pasos limítrofes de México con Estados Unidos y Guatemala, "lo único que hacen es incentivar la irregularidad".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Krüger niega que Colombia sea culpable de la crisis en las fronteras terrestres mexicanas por el paso por suelo colombiano de migrantes irregulares de América Latina y el Caribe, Asia y África hacia México y Estados Unidos.

"Colombia no es la causa ni el origen del tráfico de migrantes y mucho menos, es responsable" de la crisis regional de migrantes, dice Krüger. "Por el contrario, nuestro país, al igual que muchos otros de la región, padece las consecuencias de las políticas migratorias de los países receptores, ya que, debido a su posición geográfica, Colombia es utilizado como un país de tránsito por las redes dedicadas al tráfico de migrantes", añade.

Sin mencionar las acciones ejecutadas desde junio anterior por México y Estados Unidos, de reforzar los controles fronterizos para impedir el tránsito de migrantes irregulares, Krüger afirma que "somos conscientes que la única manera de ponerle fin es trabajando unidos y generando estrategias comunes para todos los países de la región, ya que pensar en estrategias unilaterales como cerrar fronteras lo único que hacen es incentivar la irregularidad".

"El fenómeno del tráfico de migrantes no es responsabilidad de Colombia; sin embargo, hemos venido liderando una lucha frontal contra este delito en diferentes escenarios", insiste. Con cifras del Instituto Nacional de Migración de México, recuerda que "la gran mayoría" de migrantes que llega a la frontera sur mexicana son de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Son "nacionalidades que no hacen tránsito por Colombia", refiere.

Al preguntársele por qué numerosos migrantes irregulares de América, Asia y África pasan sin problemas por Colombia, procedentes de Brasil, Perú y Ecuador, y siguen a Panamá, para continuar por Centroamérica a México y EU, responde que eso es "desconocer el trabajo" de Migración Colombia.

Los oficiales colombianos han detenido en 2019 a más de 11 mil migrantes irregulares y desarticulado a más de 20 redes internacionales de tráfico ilegal de viajeros, replica.

"Como autoridad migratoria colombiana venimos trabajando permanentemente con los países vecinos en la búsqueda de estrategias que permitan ponerle fin a este flagelo", asevera.

Referirse a una crisis "sólo por la situación de la frontera de México, es desconocer la realidad de una de las mayores crisis migratorias del mundo que es la de Venezuela y olvidar la historia migratoria de México", aclara.

Con datos de la Organización de Naciones Unidas, Krüger precisa que México fue en 2017 el segundo mayor país de origen de migrantes internacionales con 13 millones, "siendo superado sólo por India, con 16.6 millones.

"O también olvidar que, en ese mismo año, 2017, mientras México recibía un poco más de 9 mil solicitudes de refugio, a nivel mundial, más de 11 mil mexicanos eran refugiados en otros países", recalcó, basado en números del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. "Colombia simplemente es un país de tránsito que sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por los países receptores", alega.



