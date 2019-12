Captan una "ola" de plástico en el mar de Sudáfrica

Decenas de botellas de plástico quedaron varados a lo largo de la costa de Durban

Tijuana.- La contaminación en el mar esta subiendo de nivel, miles de especies marinas han muerto a causa de ingerir plástico y quedar atrapados en empaques de refrescos, bolsas entre otros residuos. Por mas que se ha creado conciencia de reciclar y disminuir nuestro consumo de productos hechos de plástico en la sociedad, el problema sigue latente.

La cadena de noticias estadounidense, ABC News compartió un video que capta una "ola" de plástico en la costa de Durban, Sudáfrica. Aunque no se da a conocer los detalles de cuando fue grabado y el por qué de la cantidad excesiva de botellas de plástico llegaron a la orilla del mar.

Las imágenes han preocupado a los usuarios. "Estamos destruyendo nuestro planeta", "¡Nos merecemos nuestra propia extinción!" entre otras frases.

Large amounts of plastic waste appeared in waves along the Durban coastline in South Africa as plastic bottles and other litter was seen being churned out onto a beach. https://t.co/uU7308RHGR pic.twitter.com/t9NqLPXBYQ — ABC News (@ABC) December 13, 2019

El cuidado de nuestro planeta es una tarea de todos, aunque todavía haya personas que creen que tirar una botella en una alcantarilla no perjudicará, esta equivocado al igual que miles de personas que piensan lo mismo al no tirar la basura en su lugar.