Cambian looks de las princesas de Disney

Los artistas y los ilustradores nunca dejan de sorprendernos con su trabajo, pues ellos han hecho que este confinamiento se vuelva algo más soportable mostrando su talento al darle una nueva imagen a personajes que marcaron nuestra infancia y puede que hasta el día de hoy, estas series animadas sigan siendo nuestras favoritas.

Un gran ejemplo es la versión que ilustradoras mexicanas hicieron del famoso anime noventero "Sailor Moon", y que siendo muy honestos, les quedó increíble.

Así como ellas tuvieron la paciencia y el reto de hacer estas bellas ilustraciones, el siguiente artista Israelí que te vamos a presentar logró cambiar la imagen de las princesas de Disney y les hizo vestuarios que son un verdadero viaje en el tiempo.



Amit Naftalí se dedicó a poner a cada princesa con un look propio de la década que representan y cuando vimos las imágenes quedamos con los ojos cuadrados por el detalle y el trabajo que hay detrás de cada ilustración.



No dejes de leer porque ahora te vamos a presentar su trabajo ¡Quedarás impactada con el cambio!



Blancanieves jamás había tenido tanto glamour, y la vemos con los vestidos de inicios del siglo XX. Esperamos que en esta década no caiga seducida a morder una manzana.

Cenicienta tiene el estilo de "los alegres años 20", su peinado con ondas y vestido con flecos nos muestra que ella se encuentra preparada para una fiesta, sin duda nos recuerda a la película "El Gran Gastby".



Aurora se ve genial con su cintura afinada y su vestido con silueta sobria. Sin duda alguna hubiera sido la "it girl" de los años 30.



Ariel hubiera sido la joven más a la moda de los años 40, aunque fueron años marcados por la Segunda Guerra Mundial y las telas eran racionadas, ella se ve espectacular con su beuty look y ese vestido en corte "A".



Bella representa el cambio y el "New Look" que el diseñador francés Christian Dior propuso para la época y fue un éxito comercial. Su peinado y el color de su vestido es algo que si llevaríamos hoy en día.



Jasmin hubiera sido un "boom" en esta década llena de cambios, mucha moda y sobre todo mucho color. Su vestido y el bolso que lleva son modelos atemporales que serían un éxito en este 2020.



Pocahontas nos da una lección de estilo con su look boho chic, su chamarra de ante y los accesorios hacen juego con su pantalón acampanado.

Mulan y su look ochentero la hubieran hecho una mujer amante de la moda y dueña de las portadas de revista en esos años. Verla es recordar esas noches de discoteca mientras sonaba de fondo "Words" de F.R David.

Tiana se despidió de los vestidos y abrazó una moda más casual y sporty. Las camisas amarradas, las arracadas y su ceja marcada nos mandan directo a los 90. Ella hubiera sido la chica con la que hubiéramos hablado de moda y practicado coreografías mientras veíamos MTV

Con la llegada del nuevo milenio, viene Rapunzel y demuestra que es una chica de lo más fashionista. Su look nos recuerda a los pants de terciopelo que usaron celebridades como Paris Hilton. Ella sería la chica ideal para ir de compras o invitar a casa para ver The O.C.