Boris Johnson y Donald Trump, las semejanzas

Sus detractores suelen compararlo con el presidente estadounidense Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Boris Johnson, el hombre que lideró la campaña del Brexit en el referéndum de 2016, será el próximo primer ministro británico al ganar las internas del Partido Conservador, insistiendo en que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre.

Johnson, de 55 años, logró 92 mil de los 150 mil votos de los militantes conservadores y se impuso al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.

Aunque algunos lo apoyan, sus detractores suelen compararlo con el presidente estadounidense Donald Trump.

Estas son algunas de sus coincidencias:

* Algunos destacan su parecido físico, su origen privilegiado. El propio Johnson, antes de ser amigo de Trump, contaba que alguna vez lo confundieron con Trump, en lo que llamó "uno de los peores momentos de mi vida".

* Ambos son líderes populistas. Mientras Trump defiende el lema de "Estados Unidos Primero", Boris Johnson cree en "Reino Unido Primero", razón por la que aboga por el Brexit, incluso uno sin acuerdo.

* Si de migración se trata, ambos abogan por un sistema que ponga énfasis en los trabajadores cualificados. La migración debe ser "controlada", aseguró el exalcalde de Londres, una frase similar a la que utiliza Trump

* Johnson ha utilizado su columna en el Daily Telegraph, por ejemplo, para expresar sus temores respecto a los efectos que los extranjeros tienen en su país, incluyendo críticas a las mujeres con burkas. Trump hace lo propio en público y en las redes sociales.



* Al felicitarlo, el mandatario estadounidense calificó a Johnson como "bastante diferente" a los políticos tradicionales. Ambos se caracterizan por sus discursos poco ortodoxos e incluso por manejar "datos" diferentes a los que se manejan en general.



* Ambos llegaron al poder prometiendo llevar a sus respectivas naciones a una era mucho mejor. Trump repite que Estados Unidos, bajo su mando, está "mejor que nunca".



* Más allá de sus políticas, y de que ambos son figuras controvertidas, otra semejanza entre Johnson y Trump es que deben en parte su popularidad a los medios. Trump fue anfitrión del reality "The Apprentice" (El Aprendiz), mientras que Johnson fue moderador del programa "Have I got news for you?" (¿Tengo noticias para ti?), donde se comentaban de forma humorística las noticias de la semana.



* En su vida familiar, ninguno de los dos ha sido muy estable. Trump lleva tres matrimonios, mientras que Johnson, quien tiene fama de mujeriego, lleva dos y según sus amigos cercanos planearían casarse por tercera vez, ahora con Carrie Symonds, con quien protagonizó una riña que llegó a los medios.