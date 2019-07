Boris Johnson, el polémico y nuevo Primer Ministro de Inglaterra

La carrera política de Boris Johnson comenzó en 2001

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles Boris Johnson tomó posesión de su puesto como nuevo Primer Ministro de Inglaterra, después de que la Reina Isabel II lo recibiera en el palacio de Buckingham y que Theresa May presentara oficialmente su renuncia a la monarca.

Boris Johnson, además de ser conocido en Inglaterra por su extensa carrera política y su incursión en los medios de comunicación cuando era joven; su vida privada, su peculiar sentido del humor, así como sus ideales políticos, también han dado mucho de qué hablar en los tabloides de la prensa inglesa.

En Inglaterra, Boris Johnson es descrito por sus críticos como un "bufón sin principios" y por sus partidarios como un "tesoro nacional", definiciones que el exalcalde de Londres ha forjado a lo largo de sus años como político.

Boris Johnson comenzó su carrera siendo periodista pues, después de graduarse de la Universidad de Oxford en Estudios Clásicos, comenzó a trabajar en el diario "The Times"; después se unió a las filas de "The Daily Telegraph", en el que fue corresponsal en Bruselas por cinco años y después fue promovido a viceditor. La revista británica "The Spectator" fue otro de los lugares en los que Boris se desempeñó como periodista hasta 2005.

La carrera política de Boris Johnson comenzó en 2001 cuando fue elegido como diputado al parlamento británico, cargo con el que comenzó a abrirse paso para que, en 2016, se convirtiera en alcalde de Londres, implementando leyes como la prohibición del consumo de alcohol a los pasajeros en el transporte público, así como lanzar un sistema público de alquiler de bicicletas, las que se conocen como Boris bikes.

De la vida familiar de Boris Johnson, podemos decir que nació del matrimonio entre Stanley Johnson y Charlotte Johnson Wall. Es a su padre a quien Boris le debe el gusto por la política, pues Stanley fue político, diputado y funcionario del Banco Mundial, así como de distintas instituciones europeas, además, autor de varios libros.

Boris Johnson tiene tres hermanos: Leo, quien es periodista y divulgador; Rachel que se desarrolla como presentadora de televisión y periodista, y Jo (el más joven de los Johnson), quien es parlamentario.

La lista amorosa de Boris Johnson es algo extensa, según una nota publicada por "Vanitatis", empezando por su primera esposa, Allegra Mostyn-Owen, con quien se casó en 1983, pero después de diversas infidelidades, la pareja se separó en 1993 para que, tan solo a unas semanas del divorcio, Boris volviera a contraer nupcias y en esta ocasión sería con su amante, Marina Wheeler (quien forma parte del consejo de la Reina Isabel II), con quien tuvo a sus cuatro hijos: Lara, Theodore, Milo y Cassia.

Además de sus cuatro hijos, Boris Johnson tiene una hija fuera del matrimonio con la consultora de arte Helen Macintyre, a quien reconoció en 2013, después de que el caso llegara a la corte y cuando Boris aún estaba casado con Marina, de quien se separó en 2018, pues el nuevo primer ministro ya mantenía una relación con la feminista y ecologista, experta en comunicación, Carrie Symonds, quien es su actual pareja, además de que asesoró toda la campaña de Boris para ser el nuevo primer ministro.

Carrie Symondas y Boris Johnson se llevan más de 20 años de diferencia, a pesar de ello, diferentes medios ingleses especulan que la pareja podría casarse el próximo año.