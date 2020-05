Bird Box tendrá secuela y dará lugar 12 años en el futuro

El guionista estadounidense Josh Malerman reveló que el próximo 21 de julio se estrenará el libro Malorie, la esperada secuela de Bird Box.

El escritor de 44 años, confesó que le ha resultado confuso relacionar la historia de su libro, con lo que actualmente se vive ante la epidemia por el coronavirus, además expuso que ahora la historia lleva a "Malorie" a verse en una nueva aventura 12 años después, con sus dos hijos adolescentes, ya que "Olympia" y "Tom" tienen ya 16 años.

Josh, dice haberse sentido identificado con la situación de confinamiento, además ha pensado que su historia escrita años anteriores hoy en día tiene relevancia y es similar a lo que sucede hoy en día:

"Tuve un momento extraño el otro día en el que, distraídamente, estaba pasando por cosas que no podemos hacer en este momento", confesó a Entertainment Weekly.

Mediante la historia de "Malorie", Malerman intenta entretener y ofrecer a su público diversión, no obstante, en estos tiempos lo ve de manera diferente, pues parece ser que la ficción en esta ocasión es muy similar a la realidad: