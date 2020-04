Gates hizo sus recomendaciones basadas en consultas de expertos

Bill Gates presenta un plan de tres puntos para derrotar al coronavirus. Gates hizo sus recomendaciones basadas en consultas de expertos en un artículo de opinión para 'The Washington Post' el martes. Bill Gates, a 'The Washington Post' El primer punto de Gates fue un "enfoque nacional consistente" para los cierres. Bill Gates, a 'The Washington Post' Gates también pidió al gobierno federal que acelere las pruebas de COVID-19.