Aplican más de 10,000 pruebas diarias de Covid 19 en San Diego

Autoridades de Salud del condado de San Diego informaron que aplican más de 10,000 pruebas diarias gratuitas para detectar el Covid 19.

Hasta esta semana se aplicaban 7,000 pruebas diarias, pero al "reabrir" actividades económicas se localizaron ocho brotes en negocios y otros lugares, y el gobierno del condado ordenó instalar el jueves doce centros adicionales para hacer pruebas.

Al ampliar su número, los centros ahora registran 10,070 pruebas diarias.

En lo que va de la pandemia, en el condado de San Diego se han aplicado más de un cuarto de millón de pruebas; son 254,391 hasta el cierre del jueves en la noche.

En otras palabras, se ha aplicado prueba a una de cada doce personas que viven en el condado.

Al principio de la pandemia, el condado tenía disponibles pocas pruebas, por lo que se destinaban principalmente a las zonas o códigos postales en los que se registraba el mayor número de contagios de Covid 19.

Al tener más pruebas disponibles, la autoridades buscaban a las personas con las que cada nuevo contagio había estado en contacto.

Ahora se trata de tener el mayor número de pruebas posible como medida para cerrar el paso a la pandemia.

Pero la doctora Wilma Wooten, de Servicios Humanos y de la Salud, dijo que la gente no se debe confiar porque haya más pruebas disponibles o porque cada semana se abra más negocios en el condado de San Diego.

"Algunas personas piensan que regresamos al modo de vida que teníamos anteriormente –antes e la pandemia—y no va a ser así", dijo la doctora al recomendar no alojar visitas en casa en el condado de San Diego por lo menos hasta el próximo año, es decir no dar hospedaje en casa por lo menos durante los siguientes seis meses.