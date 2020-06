Antenas celulares no representan riesgos para la salud, según expertos

La exposición a radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas y teléfonos móviles de telecomunicaciones móviles 4G y 5G que cumplen con los estándares internacionales no constituyen un riesgo para la salud, de acuerdo con diversas entidades internacionales como la OMS, SCENIHR e ICNIRP.BUENOS AIRES, 12 de junio de 2020.- Ante la circulación de rumores e información falsa y sin fundamento sobre supuestos riesgos para la salud de las personas, 5G Americas desea aclarar que no existe evidencia científica de que las redes de telecomunicaciones móviles sujetas a estándares internacionales provoquen efectos adversos para la salud de las personas.

Estudios e investigaciones de diversos organismos a nivel mundial han determinado que la exposición a las emisiones de radiación no ionizante (RNI) de las redes de telecomunicaciones inalámbricas no conduce a efectos adversos para la salud pública si está por debajo de los límites recomendados por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

Entre las agencias y organismos que se han pronunciado sobre el tema, se encuentran la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Científico sobre Riesgos para la Salud Emergentes y Recientemente Identificados (SCENIHR) de la Unión Europea y la ICNIRP, entre otros.

Para contribuir a la información responsable, 5G Americas ha elaborado una página informativa con recursos relacionados con las telecomunicaciones móviles, incluyendo 4G y 5G, y su relación con la salud humana.

Las telecomunicaciones cumplen una función de vital importancia tanto para la respuesta ante emergencias como para facilitar la atención médica y proporcionar comunicación, información, aplicaciones y otras prestaciones complementarias para el cuidado de la salud y demás necesidades básicas de las personas.

Los daños a la infraestructura de telecomunicaciones pueden ocasionar interrupciones del servicio, perjudicando a su vez a quienes deben servirse de ellos para acceder a una atención médica adecuada.

Por lo anterior, 5G Americas considera de suma importancia la realización de campañas informativas hacia la población para crear conciencia sobre la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones, y que estén basadas en información verdadera y fundamentada científicamente.