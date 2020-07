Andrés Manuel López Obrador a noticias Telemundo

"Es muy buena la relación con el presidente Trump... el ha cambiado completamente su discurso"

Miami - 9 de julio, 2020 - En una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló con Javier Vega, corresponsal de Noticias Telemundo, de su reciente visita a la Casa Blanca y su relación con el presidente Donald Trump. Durante la entrevista, López Obrador abordó otros temas, como, por ejemplo, por que eligió este momento para viajar a Washington, si tiene planes a invitar a Trump a México y también sobre la comunidad mexicana en EE. UU.

A continuación, se presentan extractos de la entrevista.

Sobre su relación con Trump:

"Han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento ... él ha cambiado completamente su discurso .... Es muy buena la relación con el presidente Trump y, como lo dije ayer, nos ha dado trato de amigos no de ... vecinos distantes. Ha habido un trato muy respetuoso y ... yo veo muy bien las cosas"

Sobre su viaje a Washington:

"Esta visita era necesaria, muy importante ... por la pandemia que precipitó la crisis económica mundial y nosotros necesitamos, tanto Estados Unidos como México y todos los países, reactivar pronto nuestras economías. La entrada en vigor del nuevo tratado es una gran oportunidad. Tampoco esto se presenta en otras regiones del mundo, el que, en momentos de crisis económica, se esté llegando a un acuerdo de cooperación para el desarrollo que va a permitir reactivar la economía y que haya empleos y bienestar. Entonces, por eso me importaba mucho esta visita y creo que el presidente Trump también lo vio de esa forma.

Sobre la comunidad mexicana en EE. UU.:

"Es una comunidad muy fuerte que contribuye mucho, que apoya al desarrollo de Estados Unidos y ya eso está siendo reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por el presidente Trump. Que a los migrantes mexicanos y a los migrantes de todo el mundo nosotros les tenemos un profundo respeto y a nuestros paisanos los consideramos héroes."

Transcripción de la entrevista a continuación:

AMLO: Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador

JV: Javier Vega, Corresponsal, Noticias Telemundo

JV: Señor presidente, muchas gracias por su tiempo para Telemundo. Una visita que, como usted dijo ayer, generó mucho debate, pero sus frutos, los frutos de esta visita ¿son suficientes para callar a los críticos de ella? ¿Valió la pena este encuentro con el presidente Trump?

AMLO: Sí, creo que fue una visita importante, eh... sobre todo porque apostamos a las buenas relaciones, a no pelearnos, a buscar coincidencias y eh... impulsar la cooperación para el desarrollo no solo de México y de Estados Unidos, también de Canadá. Es la integración de América del Norte para que nuestra región deje de ser deficitaria, es decir, que se pueda producir en México, en Canadá, en Estados Unidos, lo que consumimos. Es una de las regiones con más potencial económico en el mundo y de eso... se trató la reunión del día de ayer.

JV: Y quedó muy patente en los discursos. Se dijeron amigos, incluso presidente, y en esta amistad que ustedes tienen ¿usted ha abogado por la imagen de los mexicanos? Sabemos lo que él ha dicho en el pasado de nosotros.

AMLO: Sí, pero no hay nada este... fijo. Eh, siempre se evoluciona. La política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo. Política es tiempo. Eh... en un momento, el presidente Trump tenía una visión sobre los paisanos mexicanos, yo en su tiempo también, este... cuestioné ese pensamiento, esa forma de trato, ¿no? hacia nuestros compatriotas, pero ya es distinto. O sea, han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento eh... él ha cambiado completamente su discurso, ayer podía yo -y lo dije, sobre todo en la cena-, suscribir sus palabras porque fue un discurso de reconocimiento a lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de esta gran nación.

JV: ¿Usted regresa satisfecho, presidente? Se lo pregunto porque hasta ahora no había querido salir del país y esto significa que usted está ahora abierto a ampliar su agenda internacional, a salir más, a hacer giras internacionales, incluso.

AMLO: Pues, no tanto porque yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, nos van a respetar afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero esta visita era necesaria, muy importante, sobre todo eh... por la pandemia que precipitó la crisis económica mundial y nosotros necesitamos, -tanto Estados Unidos como México y todos los países-, reactivar pronto nuestras economías. Entonces... la entrada en vigor del nuevo tratado es una gran oportunidad. Tampoco esto se presenta en otras regiones del mundo. El que, en momentos de crisis económica, se esté llegando a un acuerdo de cooperación para el desarrollo que va a permitir reactivar la economía y que haya empleos y que haya bienestar. Eh... salir a flote, salir adelante, ¿no? ante la crisis. Entonces, por eso me importaba mucho esta visita y creo que el presidente Trump también lo vio de esa forma.

JV: Finalmente, -si me lo permite, presidente, porque nosotros servimos a una audiencia de migrantes en Estados Unidos-, su mensaje a los migrantes en dos sentidos: había muchos migrantes felices de que usted estuviera ahí, se quedaron con ganas de verlo, de darle propuestas incluso muchos de ellos, y otros también que manifiestan preocupación por el rumbo del país. ¿Qué le dice a esos dos grupos de migrantes que se manifestaron ayer frente a la Casa Blanca?

AMLO: Que a los migrantes mexicanos y a los migrantes de todo el mundo nosotros les tenemos un profundo respeto y a nuestros paisanos los consideramos héroes. Son héroes vivientes porque se tuvieron que salir del país por falta de oportunidades de trabajo y, arriesgando todo, se vinieron acá y han salido adelante y ahora, como paradoja y como bendición, ellos envían remesas a nuestro país del orden de $35 mil millones de dólares al año. Entonces, eh... es una fuente de ingresos, la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país en circunstancias como las de ahora, con crisis económica. Ellos están contribuyendo al desarrollo del país de manera extraordinaria. Habría que también agregar que estas remesas llegan abajo. Llegan a cerca de 10 millones de familias mexicanas. Esto ayuda mucho a la economía familiar, a la economía popular, por eso eh... es para nosotros un motivo de, de orgullo... que tengamos compatriotas acá y los queremos mucho, los respetamos mucho, y por eso también los defendemos. Yo ayer en mi discurso hablé de eso...

JV: - Ujum.

AMLO: ...de que ya la comunidad mexicana en Estados Unidos, incluyendo los hijos de mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos, es de 38 millones de personas. Es una comunidad muy fuerte que contribuye mucho, que apoya al desarrollo de Estados Unidos y ya eso está siendo reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por el Presidente Trump y eso me da mucho gusto decirle a mis paisanos que, pues, no pude reunirme con ellos por la pandemia, por la sana distancia, pero, además, porque venía a encontrarme con el Presidente Trump y eh... que quería yo eh... expresar mi sentimiento de que se les trate como ellos se merecen, como merecen mis paisanos: con mucha dignidad. Y yo creo que eso lo logramos porque en mi discurso un... párrafo esencial fue el pedir que se continúe respetando la dignidad de nuestros paisanos migrantes mexicanos.

JV: Una rápida y ya. ¿Invitó a Trump a México? ¿Le gustaría que el presidente Trump fuera a México?

AMLO: Ahora no porque ya, después de esta reunión, pues aquí vienen ya las elecciones. Creo que en un mes va a comenzar las elecciones abiertas después de las convenciones de los partidos y ya no esté... podríamos hacerlo, pero vamos a esperar los resultados. Tampoco en eso nosotros nos metemos. Eso es un asunto que tienen que decidir los estadounidenses. Lo que sí puedo comentar es que es muy buena la relación con el presidente Trump y, como lo dije ayer, nos ha dado trato de amigos no de eh... vecinos distantes. Ha habido un trato muy respetuoso y... yo veo muy bien las cosas y felicidad.

JV: Y que fallaron los pronósticos, como decía usted ayer. Muchas gracias, señor presidente por su tiempo. Muy amable.

AMLO: Muchas gracias a ustedes y a Telemundo que es una televisora que tiene una cobertura amplia y que tiene que ver, pues, con migrantes y con mexicanos que viven aquí, pero también de otras nacionalidades y a todos un saludo.

JV: Gracias, presidente. Gracias.