Amazon Prime Video anuncia 4 paneles en Comic-Con Home,

CULVER CITY, Calif. - 8 de julio de 2020 - Amazon Prime Video anunció hoy cuatro paneles de Comic-Con @ Home para las nuevas series y temporadas de The Boys, Upload, Truth Seekers y Utopia. Destacando noticias de última hora, avances especiales, historias divertidas detrás de cámaras y preguntas y respuestas de los fanáticos, los paneles cuentan con más de 30 actores, creadores y equipo de las series Amazon Originals, y se transmitirán en el canal oficial de YouTube de SDCC y en el portal Amazon Virtual-Con a partir de las 12:00 p.m. PST el jueves 23 de julio.

Además, como patrocinador oficial de Comic-Con @ Home, Amazon Prime Video lanzará el primer Amazon Virtual-Con, un nuevo y emocionante centro de contenido de convenciones virtuales. Amazon Virtual-Con se inspira en la convención de la cultura pop al crear un único destino para que los fanáticos accedan y se involucren con la gama completa de activaciones de Comic-Con de Amazon. Los fanáticos pueden reunirse como comunidad para compartir la experiencia de ver a sus estrellas favoritas, aprender a dibujar algunos de sus personajes de cómics favoritos con los ilustradores líderes de la industria y probar sus conocimientos de películas de cómics con fanáticos afines en una ronda de trivia... todo desde la comodidad de sus hogares.

Además de los paneles para The Boys, Upload, Truth Seekers y Utopia, Amazon Virtual-Con contará con una sólida oferta de contenido con temática de la convención y activaciones relacionadas con las marcas de entretenimiento de Amazon, incluidos Prime Video, IMDb, Twitch, comiXology, Audible y Fire TV. Amazon Virtual-Con estará disponible de forma gratuita para todos los fanáticos desde el jueves 23 de julio hasta el domingo 26 de julio y en amazon.com/virtualcon.

AMAZON PRIME VIDEO COMIC-CON@HOME PANELES:

* Todos los horarios mencionados a continuación son los horarios oficiales del panel Comic-Con @ Home. Estos paneles también estarán disponibles para que los fanáticos los vean a través del portal Amazon Virtual-Con al mismo tiempo que transmiten en Comic-Con @ Home.

SERIE: Truth Seekers

DE QUÉ TRATA: Una nueva comedia de terror sobrenatural, original de Simon Pegg (Shaun of the Dead), Nick Frost (Hot Fuzz), James Serafinowicz (Sick Note) y Nat Saunders (Sick Note). Únete mientras discuten la realización de la divertida serie de ocho episodios sobre un equipo de investigadores paranormales de medio tiempo, que se unen para descubrir y filmar avistamientos de fantasmas en todo el Reino Unido, compartiendo sus aventuras en un canal en línea para que todos lo vean. Habrá una discusión y una sesión de preguntas y respuestas moderadas por Chris Hewitt de Empire Magazine.

CUANDO: Jueves 23 de julio a las 12:00 p.m. PST

SERIE: Utopia

DE QUÉ TRATA: Un retorcido thriller de ocho episodios sobre un grupo de jóvenes fanáticos de los cómics, que descubren que la conspiración en una novela gráfica es real y se embarcan en una aventura de alto riesgo para salvar a la humanidad del fin del mundo. Únete a la escritora y productora ejecutiva Gillian Flynn (Gone Girl) y las estrellas de la serie John Cusack (High Fidelity), Rainn Wilson (The Office), Sasha Lane (American Honey), Ashleigh LaThrop (Fifty Shades Freed), Dan Byrd (Cougar Town), Desmin Borges (You´re The Worst), Javon "Wanna" Walton (Euphoria), y Jessica Rothe (Happy Death Day) para un Q&A moderado por Christian Holub de Entertainment Weekly.

CUANDO: Jueves 23 de julio a la 1:00 p.m. PST

SERIE: Upload

DE QUÉ TRATA: Únete al creador, productor ejecutivo y director, Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) y los protagonistas Robbie Amell (Code 8), Andy Allo (Pitch Perfect 3), Kevin Bigley (Undone), Allegra Edwards (New Girl) y Zainab Johnson (American Koko) mientras discuten cómo dieron vida a esta comedia futurista, comparten detalles detrás de cámaras de la primera temporada, y dan un vistazo a los fans de lo que pueden esperar en la segunda temporada. El panel será moderado por Cherlynn Low de Engadget. La primera temporada de Upload es una comedia de ciencia ficción de diez episodios de media hora, que se lleva a cabo en el futuro cercano, en donde la gente puede ser "subida" a una vida virtual de su elección después de la muerte.

CUANDO: jueves 23 de julio a las 2:00 p.m. PST

SERIES: The Boys

DE QUÉ TRATA: Únete al productor ejecutivo Eric Kripke, junto con los protagonistas de la serie Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara y Aya Cash, con la moderadora Aisha Tyler, para un vistazo detrás de cámaras de la próxima temporada de The Boys. Los productores ejecutivos Seth Rogen y Evan Goldberg también harán una aparición especial. Basado en el comic best-seller de New York Times por Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys es una toma irreverente de qué sucede cuando los super héroes – quienes son tan populares como las celebridades – abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien. La segunda temporada, todavía más intensa y loca, encuentra a The Boys huyendo de la ley, siendo perseguidos por los Supes, e intentan reagruparse de forma desesperada para luchar en contra de Vought.

CUANDO: jueves 23 de julio a las 3:00 p.m. PST

AMAZON VIRTUAL-CON SOCIOS & PROGRAMACIÓN:

ComiXology´s Comic-Con@Home Panel, Sesión de Dibujo con Artistas En Vivo, Entrevistas con Creadores de las series y Trivia de Películas de Cómics.

ACERCA: ¿Estás leyendo cómics digitales? ¿Estás familiarizado con el programa de contenido digital exclusivo de comiXology – comoXology Originals? ¡Únete al Jefe de Contenido de comiXology, Chip Mosher y un elenco de creadores de cómics y estrellas emergentes como el escritor Chip Zdarsky y el artista Jason Loo (Afterlift), la artista Claudia Aguirre (Lost on Planet Earth), el escritor Curt Pires (YOUTH), junto con algunos invitados sorpresa, ¡para obtener la primicia de la última serie de comiXology Originals directamente de los creadores que los hacen! Te intrigarán con historias detrás de escena sobre el proceso de llevar los cómics del concepto a la página y lo que es llevar esto al límite con los cómics digitales, y más.

CÚANDO: sábado 25 de julio a las 15:00 PT

Para los más fanáticos que buscan aún más contenido de cómics, el propio Kiwi de comiXology organizará sesiones de dibujo en vivo en el canal Twitch de comiXology con algunos de los ilustradores más renombrados de la industria, incluyendo a la ganadora del Premio GLAAD Media Tula Lotay y al tres veces nombrado en el New York Times por best-seller, el artista británico Jock. Además de las sesiones de dibujo, Kiwi también será el anfitrión de una serie de entrevistas con creadores de la línea de contenido digital exclusivo de comiXology Originals, incluyendo Curt Pires & Dee Cunniffe (YOUTH) y los creadores detrás de dos novelas gráficas originales, aun por anunciar. Y si todo esto no es suficiente, comiXology y Chip Zdarsky, ganador del Premio Eisner, conducirán el Comic Book Movie Trivia Night el viernes 24 de julio a las 5:00 pm PT en su canal Twitch.

Para el programa de sesiones de dibujo en vivo y entrevistas con creadores, por favor revisa amazon.com/virtualcon para conocer más.

Summer Game Fest, mucho mejor en Twitch

ACERCA: Amazon Virtual-Con trae a los fans la programación selecta de Summer Game Fest en Twitch, el mayor vento de juegos del año. Twitch´s Summer Game Fest es el único lugar donde se puede presenciar el futuro de los juegos y unirse a la conversación en vivo con la comunidad de jugadores más grandes del planeta.

DONDE: https://www.twitch.tv/twitchgaming y amazon.com/virtualcon

Prime Video The Boys; artículos personalizables.

ACERCA: Trayendo a la vida una de las experiencias de convención más queridas, Amazon Virtual-Con dará a los fans la oportunidad de crear sus propios artículos personalizables de forma gratuita. Los asistentes de Amazon Virtual-Con pueden elegir entre dos artículos, luego personalizar el diseño utilizando una variedad de imágenes predeterminadas inspiradas en la serie original de Amazon, The Boys. Cada artículo personalizado se enviará, de forma gratuita, 10-15 días después del evento.

Prime Video Hanna Unlocked Adventure Game

ACERCA: HANNA Unlocked es un juego de aventura digital presentado por Amazon Prime Video y desarrollado por The Escape Game. El juego estará disponible para jugar gratis a través de Amazon Virtual-Con. HANNA Unlocked introduce a los jugadores entre el final de la temporada 1 y el comiendo de la temporada 2. Los jugadores asumirán el papel de un agente de UTRAX y deben reconstruir una secuencia de eventos, reunir información y, por último, rastrear el paradero de sus objetivos, Hanna y Clara, todo mientras reciben comunicación de sus superiores, incluyendo al agente John Carmichael, un personaje principal en la temporada 2. Una vez que la misión se ha completado, se muestran imágenes a los jugadores llevándolos al comienzo de la temporada 2.

Sandman Experience de Audible

ACERCA: Para celebrar el lanzamiento de Audible de The Sandman, basado en la icónica novela de Neil Gaiman, los fans están invitados a enviar una descripción de un sueño memorable en drawnfromthedreaming.com o a través del teléfono móvil de EE.UU. en 515-SANDMAN (515-726-3626), una línea directa narrada por el creador Neil Gaiman, que sirve como guía de fans a través de la experiencia Drawn from The Dreaming. Los sueños seleccionados serán ilustrados por un artista de DC, posiblemente uno de los artistas originales de las novelas. Los dibujos de los sueños aparecerán en una galería de sueños de Instagram, @DrawnFromTheDreaming, y los fans serán etiquetados en sus obras de arte personalizadas. Todos los que presenten un sueño serán recompensados con un exclusivo episodio de audio gratuito de The Sandman, incluyendo una breve descripción de la historia hasta ahora, contada por el propio Neil Gaiman, sólo en Audible.

CUANDO: Hasta el domingo 26 de julio

