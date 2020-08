Aerolínea Delta hará lista de "no volar" a personas que se niegan a usar cubrebocas

La empresa ha hecho sus propias normas ante la falta de una oficial que exija que los viajeros deban usar cubrebocas

TIJUANA.- La aerolínea estadounidense Delta Air Lines ha hecho sus propias reglas estrictas para que los pasajeros usen de forma obligatoria el cubrebocas como medida sanitaria.

La dicha aerolínea colocó a unas 240 personas en una lista de "no volar" por no cumplir con la política de uso de cubrebocas de la aerolínea, ahora en un futuro estas personas ya no podrán viajar en su servicio.

El presidente ejecutivo Ed Bastian lo mencionó en un memorando a los empleados.

"Aunque sea extraño, seguimos colocando a los pasajeros que se niegan a seguir las reglas requeridas para cubrirse el rostro en nuestra lista de 'no volar'", dijo Bastian.

Para obtener una tarjeta de embarque, los pasajeros de las principales aerolíneas de Estados Unidos deben marcar una casilla confirmando que seguirán la política de uso de cubrebocas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus

Para garantizar el cumplimiento, aparte de advertir con poner a los pasajeros en una lista que les prohibiría viajar en el futuro en esa aerolínea.