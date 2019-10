Acuerdan AMLO y Trump congelar tráfico de armas

Acordaron tomar acciones inmediatas para "congelar" el tráfico de armas de alto poder hacia nuestro país

"La respuesta del presidente [Donald] Trump es que le parece muy bien que se haga con tecnología".

NOCHIXTLÁN, Oax., octubre 20 .- Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron tomar acciones inmediatas para "congelar" el tráfico de armas de alto poder hacia nuestro país, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



Esto como respuesta a lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, donde el crimen organizado usó armas de alto poder calibre 50 para intimidar a la población durante el operativo fallido que buscaba detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Este sábado, el presidente López Obrador dio a conocer en Twitter que sostuvo una charla vía telefónica con su homólogo estadounidense. En entrevista para dar a conocer los temas que se trataron en la conversación, Marcelo Ebrard dijo que López Obrador le planteó a su contraparte estadounidense el uso de tecnología en la frontera común para "cerrar-congelar" el tráfico de armas, que es la causa de bajas en México.



En ese sentido, al reunirse con pueblos originarios, el presidente López Obrador detalló que le explicó a Donald Trump que decidió suspender el operativo contra Ovidio Guzmán porque estaban en peligro la vida de muchas personas.



"Los partidarios del uso de la fuerza dicen que fue incorrecto, pero estaban de por medio las vidas de muchos ciudadanos inocentes. No estaríamos con esta tranquilidad espiritual, porque quién sabe cuántos hubiesen perdido la vida.



"No [se trata de ver a] alborotadores o delincuentes y mandar a la policía o al Ejército y usar la fuerza o reprimir. No, [porque] no somos dictadores [ni] tiranos; nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos los seres humanos, así se puede lograr la paz. Hoy se lo manifesté así al presidente Trump", dijo.



Armas de guerra. Ebrard refirió que las armas calibre 50 que usaron los grupos criminales el jueves pasado --80% proviene de Estados Unidos-- son propias de una guerra, y que de haber continuado con el operativo habrían causado más de 200 muertes, en su mayoría de civiles.



"El presidente López Obrador le agradeció mucho su llamada [a Trump], además del respeto y la solidaridad con México. También le señaló que la más alta preocupación del país son las armas que vimos en Culiacán, ya que son impresionantes, de calibre 50, y pueden fácilmente atravesar casi cualquier blindado, incluso cemento; pueden destruir a una velocidad increíble y eso (...) influyó mucho en Culiacán".



Ebrard Casaubon destacó que la llamada entre los mandatarios fue muy positiva en favor de México, da cuenta de una muy buena relación entre ambas naciones y permitirá, por primera vez en muchos años, controlar el tráfico de armas.



"Estados Unidos está en la mejor disposición de respaldar las iniciativas que México considere importantes para coadyuvar en su tarea. ¿Cuál fue la iniciativa que presentó el presidente López Obrador? Que se congele el tráfico de armas que proviene de Estados Unidos. '¿Quiere usted ayudarnos? Paremos ese tráfico. ¿Por qué?, porque en Culiacán vimos calibres que solamente en acciones de guerra'. Eso planteó el presidente López Obrador".

El canciller explicó que el viernes pasado se llevó a cabo una mesa de trabajo extraordinaria del grupo de alto nivel de México-Estados Unidos, en las que participaron el gabinete de seguridad, su contraparte estadounidense, el embajador Cristopher Landau y representes de la DEA y de la embajada americana.

Acordaron que la próxima semana, junto con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se reunirían para presentar las acciones inmediatas, a fin de congelar --no reducir-- el tráfico de armas.

Ebrard rechazó que las autoridades estadounidenses le hayan reclamado al gobierno mexicano por el fallido operativo y destacó que sigue vigente la orden de aprehensión contra el hijo de Guzmán Loera.

Promete justicia para Nochixtlán. En su segundo día de encuentros con pueblos originarios, el presidente López Obrador aseguró que en su administración no volverá a ocurrir una represión como la que vivió Nochixtlán el 19 de junio de 2016, cuando las policías Federal y Estatal reprimieron a maestros y a pobladores con un saldo de ocho muertos y más de un centenar de heridos.

"A tres años, todavía se recuerda. Hay víctimas, y a todos ellos se les va a apoyar, ya di la instrucción de que se les apoye, y se va a cumplir (...) La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad".

Luego, en San Juan Bautista Cuicatlán, ante representantes de los pueblos cuicateco, chinanteco, mixteco, mazateco, náhuatl y afroamericano, López Obrador se comprometió a que lo que se obtenga de la próxima casa o rancho que subaste el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado será para apoyar a bandas infantiles de música de los pueblos indígenas de Oaxaca.

Para ello, instruyó a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, a que "se venga a vivir dos meses a Oaxaca" y conozca esta tradición, que es única entre los pueblos originarios.