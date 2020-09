Zac Efron protagonizará el Reboot de 'Firestarter' de Blumhouse, Universal

Una nueva adaptación de la novela clásica de Stephen King.

TIJUANA.- El actor, Zac Efron regresará a la pantalla grande en su nueva participación en el Reboot de 'Firestarter' de la novela clásica de Stephen King.

La historia se centra en una joven que desarrolla poderes pirocinéticos y la capacidad de ver el futuro. La película cuenta con el respaldo de Universal Pictures, Blumhouse Productions y Weed Road Productions.

Keith Thomas ("The Vigil") dirigirá la película a partir de un guión del escritor Scott Teems ("Halloween Kills"). King es un gigante del terror y la fantasía, cuya lista de bestsellers incluye "It", "The Shining", "Carrie", "They" todas las cuales se han convertido en películas de diferente calidad y éxito.

"Firestarter" se adaptó previamente para la pantalla en 1984, con Drew Barrymore, Martin Sheen y George C. Scott interpretando papeles centrales.