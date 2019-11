Yuridia vs Ventaneando

Yuridia hace declaraciones en su instagram sobre una reportera del programa y "Ventaneando" la confronta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26.- Yuridia utilizó su cuenta de Instagram para hacer una denuncia antes sus seguidores y es que la cantante, entre soñolienta y casi a punto de la lágrima, narró que tuvo un encontronazo con una reportera de "Ventaneando" luego de que llegara a la ciudad de Mérida, Yucatán, donde dio un concierto este fin de semana.

La cantante de "Amigos no por favor" y "Ya te olvidé" aseguró estar destrozada anímicamente porque a su llegada al aeropuerto tuvo un encontronazo con una periodista de TV Azteca, ya que al no obtener respuesta de ella, la comunicadora se tiró en el piso y empezó a gritar.

"Me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento, para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecie. Yo, la verdad, no sé qué va a decir esta señora de 'Ventaneando', se llevó su nota y obviamente la van editar y van hablar como siempre han hablado y que para mí no es hablar, sino es hacer bullying e incitar a la gente a que también haga lo mismo", aseguró.

También confesó que desde que inició su carrera de cantante, el bullying le ha hecho mucho daño y que debido a esto, ella no ha podido tener el éxito que esperaba.

"A mí no me gustan las confrontaciones... después viene el bullying, que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar"





Sin embargo, Daniel Bisogno y Paty Chapoy no se quedaron callados y arremetieron contra la ex académica con las siguientes declaraciones:

´´Es su peor enemiga, Yuridia es su mayor autosaboteadora, ella misma se hace pedazos todo el tiempo, el talento le estorba´´, comentó el conductor, Daniel Bisogno.





Por su parte Pati Chapoy afirmó que que el personal del equipo de Yurida fueron los que agredieron a la reportera e hizo una invitación a la cantante para que tratará la fobia que padece.