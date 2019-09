Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Yolanda Andrade echó más leña al fuego a la polémica que involucra a la actriz Verónica Castro. Desde hace una semana ambas personalidades traen un estire y afloja respecto al tema de su supuesto casamiento en Ámsterdam hace años.

Ayer, Yolanda Andrade con una historia de Instagram dio a conocer que opina sobre el anuncio de retiro de Castro. En el post se lee "No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima) y culpando a los demás de sus acciones".

Acompañó el texto con una imagen de Paulina de la Mora, personaje de "La casa de las flores" programa estelarizado por Castro en su primera temporada; así como del reclamo "Ay por fa-vor no seas ri-dí-cu-la" escrito muy al estilo de Paulina de la Mora y con una canción de fondo de Luis Miguel, "Yo sé que volverás cuando amanezca".

La publicación de Andrade surge tras la explicación del retiro de "La Vero" que publicó hace un par de días en Instagram con un video de su hijo Cristian Castro.

"les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor (sic.)", haciendo referencia a los ataques y cuestionamientos por parte de la conductora de "Montse y Joe", usuarios de redes y medios.

Andrade recopiló las historias de Instagram en las que aborda el pleito contra Verónica Castro y las destacó bajo el título "VC". Las primera publicación fue liberada desde hace una semana y consiste en un video de ella caminando acompañado de la canción de Luis Miguel "Échame a mí la culpa" y del hastag #VerónicaCastro. En esas historias destacadas también hay un video de una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora con el mensaje "Se puede mentir pero NO a TODOS".

MÁS SOBRE Fama