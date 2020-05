Yalitza Aparicio escribe por primera vez para The New York Times

La protagonista de la película Roma, reveló este fin de semana a través de sus redes sociales su primer artículo para The New York Times.

La publicación se trata sobre como la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón causó que la sociedad mexicana abordara temas como el racismo, las trabajadoras domésticas y sus derechos y de los indígenas.

La docente de vocación comentó que el artículo lo escribió en su lengua materna (español) y éste se tradujo al inglés para poder llevar a cabo su publicación.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

El diario en mención explicó que el ensayo es parte de The Big Ideas, la cual es una sección de la serie de filosofía de The Times, que tiene por nombre The Stone, en la que múltiples celebridades, entre ellas artistas, pensadores y escritores responden a la pregunta: ¿Por qué el arte importa?