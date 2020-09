Wish You Were Here: El inicio del fin

Hace 45 años, Pink Floyd lanza su noveno álbum de estudio.

Tijuana, Baja California, 12 de Septiembre de 2020.- Un día como hoy de hace 45 años, la banda de rock británica Pink Floyd lanza su noveno álbum de estudio; el material fue compuesto durante su gira en Europa en 1974 y marcaría el inicio del fin.

La mítica banda estaba compuesta por David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright, Rodger Waters y Syd Barrett se encontraba ante la expectativa y el apogeo del rock psicodélico y progresivo de la época. El anterior éxito "The Dark Side of the Moon" los llevó a la fama mundial, ejercía gran presión a la banda, que sumado a los problemas de la desintegración de Barret, tanto de la banda como de su persona, provocaron que el proceso de grabación se tornará muy extraño para la banda.

"El haber tenido que decir a Syd Barrett que no podía seguir siendo parte de Pink Floyd dejó una huella indeleble y dolorosa en los cuatro integrantes restantes de la agrupación. Todos esos sentimientos se volcaron en la composición de esta obra y fueron convertidos en música."

El ultimo día que la banda vio a Syd Barret, fue sin previo aviso, en el estudio de grabación, esto le agregó una carga más significativa al ya nostálgico proceso de producción. Los sentimientos que estaban presentes en ese momento quedaron plasmados para siempre en "Wish you where here"

El guitarrista David Gilmour comentó al respecto "Fue un período muy difícil, tengo que decirlo. Todos tus sueños de la infancia se habían hecho realidad y tenías los discos más vendidos del mundo y todas las cosas que habías soñado". Tenerlo todo también puede resultar poco motivador y muy agotador, "Te rodeaban las chicas, el dinero y la fama... Tenías que reevaluar para qué estabas metido en esta escena... Fue un tiempo bastante confuso y vacío".