Wanda Seux, un ser amoroso con los animales: Regina Orozco

CIUDAD DE MÉXICO. - "Wanda Seux, era un ser muy amoroso hacia los animales", así la recuerda con gran cariño la cantante Regina Orozco, quien adoptó dos de sus perros, después de que la vedette tuvo que separarse de ellos por sus complicaciones de salud.

Fue un dolor profundo lo que la actriz sintió al separarse de sus perros a quienes amaba tanto, así lo comentaron las personas cercanas a ella en aquella ocasión.

"Hace casi dos años María José Cuevas y Ximena Cuevas se dieron cuenta que en la casa donde vivía Wanda, había un señor que supuestamente cuidaba a los perros, había 14 perros los que quedaban en esa casa y se dieron cuenta que el señor no los cuidaba y que estaban demasiado descuidados y entre ellas y un muy amigo de Wanda fueron y rescataron a los perros y los colocaron...", dijo Regina Orozco a EL UNIVERSAL.

De acuerdo a la cantante fue algo maratónico lo que hicieron los amigos de la actriz, porque trataban de buscar un buen hogar para los perritos y afortunadamente lo lograron gracias al apoyo de varias personas que los aceptaron con los brazos abiertos y les brindaron nuevamente un hogar lleno de amor, como el que tenían con Wanda.

"Fue muy difícil colocar a los grandes, pero los aceptó un señor que tiene un jardín fantástico, que nunca dijo públicamente su nombre, ni de dónde era, por cualquier cosa y de los chiquitos yo me quedé con dos que tenían que estar juntas, se llaman 'Tabatha' y 'Chichita' y aquí están en mi manda desde hace dos años", compartió.

"...yo tengo 11 perros, 'Tabatha' ladra como loca, muchísimo y 'Chichita' es muy independiente es más viejita y salen en el documental de 'Bellas de noche' y yo les decía 'miren ahí están' es muy bonito, también Marisol Gasé adoptó una, que se llama 'La chula' y es muy feliz ella", añadió.

Regina recordó que hace quince años conoció a la paraguaya en un espectáculo que se llamaba "Yo quiero ser una chica Almodóvar" y fue ahí donde se enteró del amor que sentía por los perritos.

"Cuando íbamos a comer pizzas en los ensayos, nos decía: 'lo que dejen me lo llevo para mis perros', entonces ella se llevaba su comida, porque en ese entonces tenía como 20, luego me enteré que llegó a tener hasta 40 perros. Esa vez me dijo oye estoy vendiendo uno y yo le dije que la raza no me importaba, en ese entonces no había la magnitud de adoptar un perro como se tiene hoy con las redes, yo los adoptaba, pero bueno ella me dio un perrito y yo le di dinero a cambio, pero era para que comprara más croquetas para todos sus perritos, porque no lo hacía por negocio. Ese perro se llamaba 'Totó' y murió el año pasado", recordó.

Tras una larga batalla por recuperar su salud, después de haber sufrido un infarto cerebral que la llevó al borde de la muerte el año pasado, se informó que la bailarina y actriz Wanda Seux falleció este miércoles a las 14:50 horas en la Casa del Actor.

"Yo la verdad doy gracias a Dios y al Universo que por fin Wanda pudiera descansar, llevaba mucho tiempo enferma y es muy triste, que hay dolor por supuesto, ella era un gran personaje, muy divertida, un ser totalmente amoroso hacía los animales, pero ya está descansando", expresó sus condolencias Orozco.

Ante la creencia de mucha gente que ama a los perros, se dice que cuando el alma se aparta del plano terrenal son ellos lo que esperan para darle la bienvenida y acompañar a ese espíritu a cruzar el puente que lleva a la eternidad y si esto es cierto, entonces Wanda hoy ya se reunió con sus amados animales para seguir el camino.