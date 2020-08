Walo Silvas da crítica a Netflix por la película "Cuties"

"Hoy me dirijo a ustedes como Oswaldo Silvas; el ciudadano y padre de familia"

CDMX, México. - Luego de que Netflix lanzará el anuncio y tráiler de la película "Cuties", ha sido señalada ante numerosas polémicas por abordar temas a manera de crítica a lo cual algunas personas consideran ser un filme inapropiado por aparentemente incitar a la pederastia sexualizando a menores de edad.

Utilizando el hashtag #NetflixPedofilia usuarios han pedido que se cancele el estreno de la película en la plataforma, sumandose a la crítica se sumó el vocalista de la Banda MS Walo Silvas quien subrayó que la cinta es un ataque directo contra la infancia.

A través de su cuenta en Instagram, el integrante de la Banda MS se mostró en contra de la película de Netflix, próxima a estrenarse el 9 de septiembre.

"Hoy no me dirijo a ustedes como vocalista de Banda MS, hoy me dirijo a ustedes como Oswaldo Silvas; el ciudadano y padre de familia"

"El ataque a la niñez y a la juventud es brutal, la idea es a como dé lugar destrozar a la nueva generación... pedofilia, aborto, niños trans, etc., todas esas cosas es un ataque directo a nuestros niños, es imperdonable que aplicaciones como Netflix se presten a estas brutalidades"

"¿De verdad Netflix? ¡¿Una niña de 11 años?! ¡¿Siendo sensual para una horda de enfermos sexuales?! Es urgente que abramos los ojos y veamos la realidad y la problemática de manera seria, y saber que esto esta´ sucediendo"

"¡Tus hijos, mis hijos están en peligro! Levantemos la voz cuando aún podemos, porque después puede ser demasiado tarde. ¡Actuemos hoy! ¡Con los niños no se metan! Ya basta"

Esta y más fueron sus publicaciones mostrando preocupación por los niños y niñas mostrando una postura como padre de familia, actualmente ya no están disponibles en su cuenta de Instagram, la cual mostraba una captura del poster de la película junto a su sinopsis.