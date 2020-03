VIDEO Reaccionan seguidores de JuanpaZurita ante su festejo de cumpleaños con pastel de coronavirus

Tijuana.- El influencer mexicano Juanpa Zurita, festejó su cumpleaños número 24 con un pastel temático que causo comentarios polarizados en sus redes sociales, decidió tomar como inspiración la situación de salud por la que atraviesa el mundo entero, así es, el coronavirus (Covid-19).

En su cuenta de instagram el creador de contenido digital sopló las velas de su pastel con forma del coronavirus y una secadora, para no contagiar a sus familiares y asistentes a la reunión.

Así mismo se puede ver en el video a sus familiares utilizando equipo de protección que utilizan los médicos en hospitales ante la situación sanitaria por la que atraviesa el país.

También compartió una imagen con el ahora famoso y viral pastel en donde comenta lo siguiente:

Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz). Acostumbro a vivir a 300km por hora, siempre brincando a lo que sigue y principalmente siempre BUSCANDO que es lo siguiente que quiero hacer. Este tiempo de reserva me ha enseñado a frenar, respirar y gozar.