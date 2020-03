Vestido de mujer, Bad Bunny da mensaje de igualdad de género

CIUDAD DE MÉXICO.- Benito Antonio mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, sorprendió a sus fans al subir una par de fotos a su Instagram, en las cuales se le puede notar vestido de mujer, con un vestido tipo animal print rojo con naranja.



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Benito Antonio mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, sorprendió a sus fans al subir una par de fotos a su Instagram, en las cuales se le puede notar vestido de mujer, con un vestido tipo animal print rojo con naranja. Este nuevo look lo acompañó con el mensaje: "YO PERREO SOLA!!! ALGUIEN LA CONOCE??? *DÍA 183 DE CUARENTENA* EL VÍDEO MÁS CABRÓN YA SALIÓ!!!! LINK EN MI BIO (sic)". En el vídeo titulado "Yo Perreo Sola", de su álbum "Yo Hago Lo Que Me Da La Gana", el cantante transmite un mensaje incluyente, ya que se interpreta varios roles en el video, como el de una domadora, una persona trans que gusta del perreo, un hombre sumiso y un hombre que deja perrear a su novia. En un escenario de los seis mostrados, se muestran las frases "Ni Una Menos" y "Las Mujeres Mandan", mensajes que hicieron evidentes su apoyo a la lucha por el movimiento feminista. Por otra parte el vídeo también cuenta con la presencia de la influencer boricua Larissa Dones, la cual inicó el challenge "Yo perreo sola" a su Instagram hace un par de semanas. Tras hacerse viral, el intérprete de "Vete" la invitó a su concierto y ahora a aparecer en su vídeo. El videoclip finaliza con la leyenda "Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola", haciendo hincapié en la violencia que muchas mujeres llegan a vivir por salir de noche o ir de fiesta.

