"Valerio" de Élite posa con actor de Riverdale: Fans enloquecen

View this post on Instagram

Archie or Valerio ?? Comment ?? @kjapa @jorgelopez_as #riverdale #kjapa #archieandrews #elite #elite2 #elite3 #elite4 #elitenetflix #netflix #esterexposito #alvarorico #dannapaola #mariapedraza #aronpiper #itzanescamilla #jaimelorente #miguelherran #miguelbernardeau #minaelhammani #jorgelopez #georginaamoros #claudiasalas #carmuel #omander #poloelite #lu #guzman #carlaelite #samuelelite #nuzmam