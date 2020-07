Valeria, una cantante con fuerza

Su tema "Malo", una fusión de ritmos entre R&B, trap y urbano.

TIJUANA.- Los momentos difíciles han sido para Valeria, la fuente de inspiración para escribir sus canciones. Desde pequeña supo que se quería dedicar a la música y ahora a sus 21 años, promociona su disco "Odio amarte", del que se desprende el sencillo "Malo".

"Estoy emocionada porque después de año y medio pude sacar un sencillo, se trata de algún mal que no te conviene y nos sabes por qué, pero sigues regresando a él y te hace mal, puede ser una relación, un vicio, algo en la vida personal en donde tocas fondo y sales de ello y te haces más fuerte. No todo lo malo es malo, puedes encontrar algo bueno de todo esto, y pasan los años, te ríes de lo que pasó y aprendes muchísimo", dijo en entrevista para EL MEXICANO.

Un juego de palabras es el que da nombre a su primer EP: "Odio amarte, surge a partir de que veo cómo se conectan las canciones con esa frase, fue una manera de conectar todo, te da una connotación negativa, en el sentido de odio el tenerte o el quererte, lo que me haces que me lleva a no ser yo misma, pero el mensaje es dejar de odiarte como eres, verte y decir: soy esto, valgo esto, y el amor propio que tengo es más importante".

La música de Valentina, aunque fresca, aborda temas muy profundos: "Cuando estaba chiquita, me llamaban la atención los cantantes que hablaban de temas importantes que no platicamos mucho, de la realidad que vivimos, a mí desde un principio me interesó del R&B".

Valeria cuenta con la producción de Flip Tamez, de Jumbo, Marcela de la Garza, Lalo Bladinieres y Gil Elguezabal, y su propuesta ha sido bien recibida en Monterrey. "Me encanta cómo han recibido la canción, ha sido muy bueno recibir comentarios al hacer algo tan diferente", admitió.

Desde pequeña, Valentina supo que su camino, era la música: "Siempre ha sido un, sueño mío, desde chiquita me ha gustado la música, me la he vivido cantando todo el día, siempre me preguntaban: qué quieres ser de grande, y yo: cantante, siempre tuve muy claro qué quería hacer", dijo.

"A los 17 fue cuando me pregunté: qué tengo que hacer para lograr mis metas y empecé a componer, a involucrarme en cada paso, la composición, quiero que represente lo que soy, cada que compongo grabo audios y melodías y ritmos, ahí nace" agregó.

Bajo esa determinación, a los 17 años viajó a los Angeles California y grabó su primer EP en inglés, producido por Thom Ruso. "Tuve la oportunidad de conocer al productor en Los Angeles, es difícil separarme de mi familia de Monterrey, pero yo iba por mis sueños, quería eso y sabía que tenía que sacrificar cosas para llegar a donde quería llegar".

Y aunque su carrera apenas inicia, Valeria ha sabido enfrentar los obstáculos que se le han presentado, de la mejor manera: "Es muy importante, he dado todo para estar aquí, voy a seguir haciéndolo, que nada nos pare, Odio amarte es amor y desamor, de todo podemos aprender, todo nos hace más fuertes", concluyó.