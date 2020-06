Valentina empodera el trap

Promociona el sencillo "Money", con un mensaje de fuerza y autonomía

TIJUANA.- La fuerza femenina de República Dominicana tiene nombre: Valentina. La cantante, promociona su sencillo "Money", en el que les canta a todas las mujeres a fin de compartir mensajes de fortaleza e independencia.

En entrevista vía telefónica para EL MEXICANO, Valentina dio detalles de su propuesta musical, la cual define como un "trap fino". "Tenía mucho tiempo queriendo cantar trap, con ´Money´ el mensaje que doy es: ´no necesito de un hombre al lado para estar bien´, todo lo negativo, lo que no aporta, lo dejo a un lado, lo dejo atrás, quiero enfocarme en mí y yo como persona crecer", dijo.

"Money", segundo sencillo de Valentina, fue escritaopor el compositor Venezolano, Javier Morra y la propia Valentina, la producción estuvo a cargo del reconocido dominicano, Elliot JustoV y por Gustavo Baez.

Fue en 2019, cuando Valentina emprendió su camino en la industria musical, con el sencillo "Enemigos". "Decidí lanzarme como artista en noviembre con este proyecto urbano, estoy y contenta con la aceptación que han tenido ambas canciones, mucha gente las ha apoyado y estoy súper agradecida", reconoció.

Tras la respuesta a favor por parte del público, la intérprete está motivada y promete ser imparable. "Este año mi plan es lanzar sencillos, viajar, hacer promoción, lanzar dos o tres sencillos más, llegar al gusto de la gente, estoy trabajando mucho, muy entregada en msi carrera, tengo muchas metas que quiero cumplir y quiero seguir trabajando".

A sus veinte años de edad, Valentina ve crecer su sueño, el cual comenzó cuando era pequeña: "Toda mi vida he querido cantar, siempre me ha gustado, tomé clases de ballet, hip hop, teatro musical, siempre estuve involucrada con el arte, me ha gustado desde chiquita", confesó.

Persiguiendo esta meta, Valentina decidió utilizar las redes sociales en 2017, para compartir covers de distintos artistas. "Empecé a subir música en vivo a través de mis redes, empecé a compartir videos, fui conociendo gente que me contrató en restaurantes, estuve un año completo y decidí dejar eso atrás y dar otro paso, quería seguir trabajando, formar mi carrera, tener mi propia música, y decidí entrar al estudio, tomar clases de canto y lancé el sencillo en noviembre", recapituló.

Y a partir de ello, su vida ha dado un giro, sorprendente: "Ha tenido buen aceptación, la gente estaba acostumbrada a escucharme con canciones de otros artistas, y de pronto el tener mis propias canciones, el ser Valentina, en redes y plataformas la comunidad creció muchísimo, he podido llegar a público de Colombia, México, Chile, Paraguay, y otros lugares, ha sido súper cool todo esto", admitió.

Al definir, quién es Valentina y qué aporta con su propuesta musical, reconoció: "Soy muy de energía positiva, trato de mantenerme alegre, mi música tiene este toque urbano, mi música aporta algo diferente al género, tiene su toque por el estilo de mi voz, que no es muy común para el reggaetón".

Valentina sueña en grande, y entre sus propósitos para los que resta del año, concluyó: "Está en mis planes hacer gira de promoción, quiero empezar por Miami y México, quisiera llegar a muchos países de Latinoamérica, ir a cantar y conocer gente. Una de mis metas, es que mi música se escuche en Europa, mi sueño es ser parte de los artistas grandes, me visualizo haciendo colaboraciones con otros artistas, cantar en estadios, sé que tengo mucho qué trabajar".