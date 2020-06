"Una mujer transgénero es una mujer", contesta Daniel Radcliffe

En un ensayo que el actor Daniel Radcliffe escribió para el sitio web The Trevor Project, el actor respondió a la postura de J.K. Rowling, escritora de la famosa saga que él mismo protagonizó: Harry Potter.

El fin de semana Rowling generó una polémica tras escribir unos tweets en los que se manifestó en contra de la identidad de género de las personas trans, por lo que muchos usuarios la criticaron.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", expuso la escritora.

Radcliffe, por su parte, decidió exponer su opinión debido a que pertenece al Proyecto Trevor desde hace diez años, donde se busca la prevención de crisis y suicidios de jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTT+, por lo que en su texto, el actor invitó a los lectores a unirse en el aprendizaje de las identidades transgénero y no binarias.

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que J.K Rowling o yo".

De la misma manera reconoció que es de su conocimiento que el 78% de las personas transgénero y jóvenes no binarios se han sentido discriminados por su identidad de género, por lo que él no justifica ningún tipo de abuso o recriminación contra la comunidad.

"Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños", afirmó el actor, quien además compartió una guía para ser un aliado de la juventud transgénero y no binaria.

Así mismo, defendió la historia detrás de los libros que Rowling escribió, recomendando que no contaminen los buenos aportes que recibieron tras los comentarios que se han realizado.

"A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti".