Tv y streaming se pelean los Creative Arts Emmy

Con la última entrega de los Creative arts Emmy la noche del sábado, en la antesala para los Primetime Emmy del domingo, la balanza ha quedado empatada tanto para la tv como servicio de streaming en cuanto al mayor número de premios.



En las categorías enfocadas a las cuestiones técnicas y de arte, tanto HBO como Netflix quedaron a la cabeza con 19 premios en total cada uno, de acuerdo con la página oficial de los Emmy Awards.



Con series como "Watchmen", HBO ganó en categorías como Mejor casting para serie limitada, película o especial. Si bien el canal también cuenta con su propia plataforma digital igualmente se trata de un canal tradicional de televisión.



Para el servicio netamente vía streaming, Netflix, fueron títulos como "RuPaul's drag race" y "The last dance", los programas que le dieron reconocimiento. En el caso de "The last dance", por ejemplo, fue reconocida como mejor documental o serie de no ficción.

Con muchos menos premios, en el conteo final les siguen Disney+ (streaming) y NBC (tv), quienes sumaron ocho galardones en total cada uno.



Hasta la noche del jueves eran "Watchmen" y "The Mandalorian" los más galardonados con cinco premios cada uno. Después de esta última entrega ambas se coronan con siete premios cada una. Les sigue "Saturday night live" con seis y "RuPaul's drag race" con cinco.



La ceremonia de los Primetime Emmy se realizará este domingo a las 19:00 horas de manera digital y podrá verse en Latinoamérica por TNT y TNT Series.

Con Jimmy Kimmel en la conducción se entregarán premios a categorías como Mejor actriz y actor, Mejor serie de drama y comedia y Mejor miniserie, entre otras.