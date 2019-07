"Tree #3", se corona con premio en el Palm Springs International ShortFest

La película no sólo cautiva a sus audiencias con el carisma de su actor principal, Lior Malka (Itai), sino que también invita a una seria e importante reflexión.

La Diseñadora de Producción, Katia Nájera, habla más acerca del proyecto: "El cortometraje tomó aproximadamente 8 meses en pre-producción, dándonos la oportunidad de crear un mundo detallado para nuestra historia. Dada la naturaleza internacional de los integrantes del equipo, era importante para nosotros crear un mundo universal, en el cual todos puedan verse identificados. Queriámos lograr tener cierto aire de atemporalidad que, aunque existan elementos que nos aten al presente (como el uso de teléfonos y computadoras), existe un ambiente en el cual se está suspendido en el tiempo. Abriéndole la puerta a audiencias de todas las edades, para que éstas se vean identificadas con los personajes, sin importar género o país de origen".





Durante la semana del 18 al 24 de Junio, el festival de cortometrajes más grande de América del Norte, el " Palm Springs International ShortFest", abrió sus puertas a una selección de 369 cortometrajes, dándole la bienvenida a cientos de cineastas de todo el mundo. "Tree #3" se llevó el premio de la audiencia a Mejor Cortometraje Estudiantil, dejando su marca en el programa de Best of the Fest, donde se reconocen a aquellos cortometrajes ganadores de los premios de la audiencia, y el jurado.









El cortometraje ha probado su calibre al ser nominado como mejor comedia para los College Television Awards 2019, además de ser parte de la exhibición "Moebius" 2019 del Creative Artist Agency de Los Ángeles. Próximamente, el corto será parte del programa del "Festival de Cine Internacional de Rhode Island" y del "Festival de Cine Internacional LA Shorts" .

Equipo de producción, todos ellos egresados del AFI (American Film Institute):

Director y guionista: Omer Ben-Shachar

Productora: Xuan "Iris" Yang

Guionista: Sydney Meadow

Director de Fotografía: Zilong Liu

Diseñadora de Producción: Katia Nájera Viale

Editora: Xinong "Yvonne" Xia

Para trailer y más información, visita https://www.treenumberthreefilm.com/