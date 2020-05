Transmitirán presentación de Sarah Brightman en Royal Albert Hall por YouTube

El concierto será transmitido con el fin de recaudar fondos de ayuda por los estragos ocasionados por el Covid-19.

Tijuana.- El próximo 9 de mayo se transmitirá vía streaming, la histórica presentación Sarah Brightman: In Concert at the Royal Albert Hall, a través del canal de YouTube de Sarah Brightman.

El concierto será transmitido con el fin de recaudar fondos para destinados a organizaciones benéficas enfocadas al apoyo de personas en necesidad por los estragos ocasionados por el Covid-19.

Sarah Brightman: In Concert at the Royal Albert Hall fue grabado en septiembre de 1997, contó con la participación de English National Orchestra, Andrea Bocelli, Andrew Lloyd Webber y Adam Clarke, quienes interpretaron grandes éxitos de la música clásica de Puccini, Gershwin, Delibes, Bernstein y de Broadway.

Las canciones que tocó en aquel inolvidable encuentro fueron las siguientes:

1. Obertura: Capriccio Español / Scena e Canto Gitano / Fandango Asturiano

2. Chanson Español (de Les Filles de Cádiz )

3. O Mio Babbino Caro (de Gianni Schicchi )

4. Canción de Solveig (de Peer Gynt Suite No. 2 )

5. Verano (de Porgy & Bess )

6. Pie Jesu (de Requiem ) – dueto con Adam Clarke

7. Medley: Somewhere / I Feel Pretty / Tonight (from West Side Story )

8. Tu Quieres Volver

9. Quién quiere vivir para siempre

10. Silba al viento (de Whistle Down the Wind ) – dueto con Andrew Lloyd Webber

11. Obertura / Deseando estar de alguna manera aquí otra vez (de El fantasma de la ópera )

12. La música de la noche (del Fantasma de la ópera )

13. Tiempo para decir adiós (Con Te Partiro) – dueto con Andrea Bocelli

14 No llores por mí Argentina (de Evita )

El concierto se estrenará en el canal de YouTube de Brightman y estará disponible a partir de las 14:00 horas en México, y durante 72 horas en todo el mundo.