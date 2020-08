Tom Cruise se arma de valor, se pone cubrebocas y va a ver "Tenet"

Cruise sorprendió a sus seguidores al animarse a regresar a los cines luego de varios meses

CIUDAD DE MÉXICO.- Tom Cruise sorprendió a sus seguidores al animarse a regresar a los cines luego de varios meses de no poder hacerlo debido a la pandemia del Covid-19.

A través de sus redes sociales, el actor subió un video en donde se puede ver una bitácora de su travesía rumbo a la sala para ver la película "Tenet".

El video muestra al protagonista de cintas como "Misión Imposible" y "El Último Samurai" llegar al recinto a presenciar la nueva entrega de Christopher Nolan. El también productor cine usa en todo momento el cubrebocas y no muestra ninguna escena de la película.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Al finalizar, Cruise se muestra satisfactorio con lo que acaba de ver y brinda aplausos. "Gran película. Gran Pantalla. Me encantó", colocó como descripción el ganador de tres Globos de Oro.

"Es genial estar de vuelta en un cine con varias personas. Me encantó (la película)", añadió en la publicación que da muestra de cómo es regresar a los complejos de cine en esta nueva normalidad.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y generó opiniones divididas, ya que unos estaban emocionados de ver al actor de 58 años retomar la normalidad, mientras otros no se mostraron tan contentos.

"Tom Cruise volvió al cine con máscara y distancia social. El héroe que merecemos", escribió la usuaria Ana.

Otros internautas alabaron el hecho de que Tom Cruise respetó las medidas sanitarias y pidieron que las personas sigan el ejemplo.

El usuario Sergio destacó que el originario de Nueva York se tomara el tiempo para presenciar y apoyar películas que no estén relacionadas con él.

Sin embargo, otras personas no pensaron igual y lo criticaron por arriesgarse al salir de casa.

"¿Estás consciente de que los filtros de tu máscara exponen a las personas a tu alrededor al Covid si es que lo tienes?" y "Veo eso y creo que hay demasiada gente en ese auditorio y no hay forma de que entre a un cine a menos que tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo. Una Película simplemente no vale la pena" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Actualmente, Tom Cruise se encuentra trabajando en el rodaje de "Misión Imposible" siete y ocho, ambas dirigidas por Christopher McQuarrie. Las nuevas entregas de la famosa franquicia se filmarán de manera simultánea y respetando las medidas sanitarias.