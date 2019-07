"Todo esto se hace para las nuevas generaciones de cineastas": Nelly Castañeda

Directora de Baja California International Film Festival

Tijuana.- Recientemente concluyó la tercera edición de Baja California Internacional Film Festival, evento que por tercer año consecutivo reúne a productores, directores, guionistas y actores nacionales e internacionales que se dedican al mundo del cine y entretenimiento. Por supuesto, el talento local también se hizo presente.



Nelly Castañeda, directora del festival ha sido pionera en realizar el primer festival de cine en Baja California, organizando talleres, conferencias, master class totalmente gratuitos para el público en general que le interesa aprender del séptimo arte.





Para la directora Castañeda es importante dar a conocer que en la región que hay demasiado talento de los cineastas que están emergiendo por lo que realizar dicho evento sin ningún costo genera un aporte para la formación de los futuros cineastas.





"Queremos que ellos realmente sientan este apoyo y soporte de este festival".

Los actores Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez y Gabriel Carbajal estuvieron en Tijuana, para la premiere de su más reciente película "Chicuarotes" la cual dio inicio al Festival siendo la tercera ocasión en ser proyectada antes de llegar a la salas de cine. La primera fue en Cannes y en el festival de cine en China.

Sin embargo, la Dir. Castañeda ha viajado a la CDMX para dar a conocer elel cual ya ha sido identificado como el "de Tijuana" por los medios de comunicación. Al igual crear alianzas con otros festivales comoha sido de mucha importancia.Su tercera edición fue llevada a cabo del 18 al 26 de juniocontando con las sedes Centro Cultural Tijuana (CECUT), Instituto de Arte y Cultura de Rosarito (IMAC) y Studios Baja, Rosarito.En Tijuana, se realizan más eventos que promueven, fotografía, concursos de cortometrajes, para ella no significa que es una competencia, si no al contrario queYa que cada uno tiene diferentes contenidos y objetivos que pueden fortalecer la región a futuro.

La actriz cubana Danay García, protagonista de la serie americana "Fear The Walking Dead" presentó su mediometraje "La cura" en la cual participa el actor de doblaje Rafael Sigler.





Actores como Luis Fernando Peña (Amarte te duele) , Markin López (Club de Cuervos), Luis Fer Palatto (Los Reyes del Juego), dieron a conocer sus experiencias, consejos, proyectos a los asistentes, brindándoles una guía de como continuar en el mundo de la actuación.







Dentro del programa hubo un panel infantil impartido por los actores, Daniela Demesa (ROMA), Violeta Quezada (Baja Movie), Sebastian Cano (Miss Bala), Kaarlo Isaac B. (Chicuarotes), el cual estuvo interesante escuchar sus miedos y aspiraciones.







Los guionistas Rafael Lara (El tamaño si importa) y Lola Jauregui (Me asusta, pero me gusta), recibieron como reconocimiento un premio dentro del marco del Festival. Dicho premio fue diseñado especialmente por Enrique Chiu, el cual simula el muro fronterizo y lo atraviesa una cinta de película, el mensaje:



"El cine rompe fronteras" añadió Nelly Castañeda.

Luis Fernando Peña.

Serie "Tijuana" Los actores Tamara Vallarta, Edén Villavicencio. Parte de la producción Luz Adriana Pérez

).









No solo elfue reconocido si no también el entretenimiento, se le rindió un homenaje a la larga trayectoria del maestroLa actriz Vange Tapia (The Turncoat) estuvo presente dentro del panelEn cual también estuvieron Danay García, Luis Fernando Peña, Leandro Arvelo entre otros.El cierre fue el 26 de junio en Studios Baja Rosarito, en donde se le rindió homenaje a la directora y guionista(Cómo cortar a tu patánLas personas que han asistido se han llevado grandes experiencias, pues no solo han aprendido, también han despejado sus dudas, acercarse a los talentos y poder dialogar. Sin duda, es una gran oportunidad de poder conocer y crecer dentro del séptimo arte, apoyar que en Baja California tenemos nuestro propiodey que es reconocido a nivel nacional e internacional.