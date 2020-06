Tijuanense será la primera mexicana que se integra a la nobleza británica

Hanna Jaff creció en Tijuana y pronto se mudará con su esposo a Inglaterra

TIJUANA.- Hanna Jaff se ha comprometido con Henry Roper-Curzon, heredero del título Lord número 22 Barón de Teynham y Pylewell Park, por lo que próximamente será oficialmente la primera mexicana en integrarse a la aristocracia británica y recibirá el título de Lady Hanna, Baronesa de Teynham.

En entrevista virtual y exclusiva con EL MEXICANO, Hanna nos comenta sobre esta nueva etapa que está por vivir a lado del amor de su vida y mejor amigo Henry.

Quién es Hanna Jaff

A pesar de haber nacido en San Diego, creció en Tijuana y siempre ha sentido que pertenece más aquí que en cualquier parte que haya vivido. Sus raíces son Kurdo y mexicana por parte de su mamá.

"Toda la vida he sido Tijuana, sin importar que he estado viviendo en otras partes del mundo" señaló Jaff.

Ella es activista por los derechos humanos y fundó la Fundación Jaff para la Educación, la cual ha beneficiando a más de 120,000 personas. Es autora de tres libros de aprendizaje de inglés autodidacta para hablantes de español, purépecha y kurdo.

Además pasa la mayor parte de su tiempo en campos de refugiados e inmigrantes enseñando inglés.

Sin embargo por el momento se encuentra viviendo en San Diego aunque su visita era temporal para visitar a sus padres y amistades, tuvo que quedarse por la pandemia del Covid-19.

"Por la pandemia ya no pude salir, pero he aprovechado el tiempo para estar más tiempo con mis papás que viven en Tijuana, desde lo 17 y 18 años no vivía aquí de planta", agregó.

Hanna y Henry.

"Encontré al amor de mi vida, mi media naranja"

La historia de cómo se conocieron fue a un encuentro casual de sus amigas quienes decidieron hacer una cita para ellos dos.

Hanna recuerda que una amiga en común con su prometido estuvieron platicando sobre que él quería conocer a una chica, pues tenía cerca de 4 años siendo soltero, sus amigas le decían que ya era tiempo de que debería tener una cita.

"Le preguntaron cuál era el tipo de chicas que le gustaba, él les respondió que les gustaban las latinas y que tuvieran química y proyectos en común", relató.

Al principio les fue difícil acordarse de alguien que fuera latino hasta que su amiga le dijo que conocía a una mexicana y le enseñaron la foto de Hanna e hicieron la cita.

"Yo estaba de viaje en Turquía y llegué dos horas tarde a la cita, nos quedamos de ver en un museo cuando llegué mi amiga nos presentó formalmente y desde ese día no nos hemos dejado de ver. Todo fluyó tan bonito y orgánicamente"

Nueva etapa

A pesar de que Jaff ha nacido entre dos culturas asegura que no ha existido un shock cultural entre su prometido y ella, pues desde siempre tanto con sus amistades como con compañeros de trabajo ha intentado conocer las diferentes formas de pensar y culturas.

"Mi campaña es acabar con la discriminación, por lo que es un principio que tengo con Henry siempre le estoy diciendo que me enseñe, expliqué y cuenta la historia de su familia".

En cuanto a la percepción de él, comparte un gusto e interés por México.

"Yo creo que Henry en su otra vida debió ser mexicano a él le gusta todo lo que tenga que ver con México, de hecho me sorprendió que quisiera también que hubiera festejo de boda aquí",

La boda Real con toque Mexicano

La pandemia generó muchos cambios inesperados entre ellos su boda.

"La boda oficialmente era en dos semanas, se tuvo que cambiar a finales del año por cuestiones de la pandemia, no era un buen momento para festejar sobre todo cuando hay muchos problemas que tratarse".

Nos compartió algunos detalles de cómo será su festejo en tierras mexicanas.

"Habrá mariachi, comida mexicana, dulces, tacos y bailes y también habrá un tour para los extranjeros"

Una de las canciones de su baile de bodas será en español. Cuando estén casado ambos vivirán entre Londres y el campo.

Qué sucederá con su fundación y "We Are One Campaign"

Su Fundación Jaff trabaja en conjunto con la línea de ropa que lanzó sin fines de lucro llamada We Are One Campaign, un movimiento de paz mundial sin discriminación que tiene como objetivo eliminar el odio y la división.

"Toda la vida tendré la fundación, por cada playera que se venda se dona una libro a la fundación, pero en los últimos dos meses y medio hemos estado donando equipo médico para los afectados del covid-19".

Para ella, las causas son iguales con el fin de ayudar.

"No va a cambiar nada, va a seguir aunque me vaya a vivir a cualquier parte del mundo" finalizó.