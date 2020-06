The Shakespearean Tour se suma al cabaret virtual

"The Shakespearean Tour" formará parte del CabareZoom

CIUDAD DE MÉXICO. - Después de cuatro años de llevar su espectáculo "The Shakespearean Tour" a diversos espacios y festivales de teatro en México, el actor Mariano Ruíz ha tenido que replantearse la manera de presentar su trabajo y unirse a la oferta digital que la comunidad teatral ha generado, debido a la cuarentena que el país vive desde hace tres meses.

"Ahora es la única forma que tenemos de sobrevivir y me parece que es importante explotarla y crear los espacios para que podamos seguir existiendo. Esto habla mucho de la comunidad teatral, en algún momento hubo mucha esperanza de que eventualmente se iba a terminar (la cuarentena) y era fácil el retorno de los teatros, pero cuando nos dimos cuenta que eso no iba a pasar hubo una reacción de mucha gente para empezar a crear maneras de seguir trabajando y ofreciendo espectáculos u obras de teatro, eso habla mucho de las ganas de seguir trabajando, de contar con el público y de crear espacios".

"The Shakespearean Tour" formará parte del CabareZoom, para lo cual Mariano contacto a Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Marisol Gasé y Nora Huerta) quienes desde el inicio de la cuarentena organizaron este ciclo de cabaret virtual y lo guiaron con base en su experiencia, sobre la forma de hacer teatro a distancia para después programar la función del día de hoy.

"Será una única función (a las 20 horas vía Zoom) porque estamos en un periodo de prueba, entonces quiero ver cómo funcionan las cosas, quiero llevarla con calma, porque de por sí es complicado llevar a las personas a las salas de teatro, hay mucha gente que todavía está muy escéptica de este tipo de entretenimiento, entonces lo estoy haciendo leve para sí llevar a la gente a verme y haya una ganancia a final de cuentas".

En "The Shakespearean Tour" los personajes femeninos de las obras de Shakespeare como Julieta o Lady Macbeth, se fusionan con divas del pop como Ariana Grande, Miley Cirus o Britney Spears, y el público decidirá que dama saldrá al escenario, claro está, interpretadas por Mariano en un ejercicio de rescatar la tradición isabelina de que los hombres realizaban los personajes femeninos.

Mariano explica que una de las cosas que tuvo resolver fue la interacción con el público, así que en la función de prueba utilizó el chat para saber cómo respondía la gente, pero esta vez agregará la función de votar para hacer más dinámica la función. También el crear el ambiente propicio para que su personaje desarrollara trama, fue una ardua labor.

"Creamos todo un set, con luces y una pantalla para poder la mejor calidad posible en video, no hay manejo de cámara porque sólo me siento frente a ella, pero Jorge Negrete quien hizo los videos está en otro usuario trabajando toda la parte de multimedia que el show tiene".

El actor asegura que, si bien el estar trabajando con su equipo a distancia ha sido algo nuevo para él, es mucho más complicado el trabajar sin ver al público y resolver los contratiempos de manera inmediata. Aunque ahora está experimentado con las plataformas digitales adaptando este texto, que tiene cuatro años llevando a distintos espacios y festivales, Mariano no está seguro de querer crear una obra para este nuevo medio, porque considera que ya hay muchas opciones en este momento.

"También estoy esperando un poco para ver cómo funciona esto y cómo se desenvuelve, para ver cuáles son las posibilidades de que el público siga interesado en adquirir este tipo de espacios. Ahorita para mí es un poco raro y estamos compitiendo con industrias un poco más grandes que pueden invertir más, pero el que yo pueda crear algo para Zoom u otra plataforma, dependerá de lo que suceda en estos meses".

El artista explica que la obra desde su nacimiento ha sido muy divertida, pero con la manera que encontró de resolverla en el mundo digital la ha vuelto más, además de que el acceso es por pantalla y la pueden ver muchas personas, lo que lo vuelve más barato que un boleto de teatro.

"Ojalá llegue la información a otros países, también a otros Estados de la República donde luego no es tan sencillo ir. Lo que más me interesa siempre es que le llegue el mensaje a las personas, que sientan que no hay este tipo de historias normalmente y que descubran que no están solos en y que todo va a estar mejor".